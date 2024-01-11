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Diyarbakır'da minibüsün markete girmesi sonucu 5 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da minibüsün markete girmesi sonucu 5 öğrenci yaralandı

Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan minibüs bir markete girdi ve 5 öğrenci yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, minibüsün öğrencilere çarpması ve bir öğrencinin kazadan yara almadan kurtulması yer alıyor.

Diyarbakır\'da minibüsün markete girmesi sonucu 5 öğrenci yaralandı
11.01.2024 - 12:09,  Güncelleme: 12:10
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Diyarbakır'da kontrolden çıkan minibüsün markete girmesi sonucu 5 öğrencinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Kayapınar ilçesinde dün Mehmet K. yönetimindeki 21 EN 834 plakalı minibüsün, Diyarbakır- Elazığ kara yolu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak bir markete girmesi sonucu 5 öğrencinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, minibüsün markete girerek öğrencilere çarpması ve bir öğrencinin kazadan yara almadan kurtulması yer alıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da minibüsün markete girmesi sonucu 5 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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