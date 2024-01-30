Diyarbakır\'da moda tasarım öğrencilerinin hazırladığı kıyafetler sergilendi

Diyarbakır'da "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi" kapsamında eğitim alan moda tasarım öğrencilerinin hazırladığı kıyafetler, düzenlenen defilede sergilendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) işbirliğinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülen proje kapsamında kadınlara yönelik Moda Tasarım kursu açıldı.
Yaklaşık 4 ay süren temel kalıp, çizim ve bilgisayarlı moda tasarım eğitim programlarını başarıyla tamamlayan kursiyerler, 1,5 aydır atölyede tasarımlarını hazırladı.
Diyarbakır Gastro İnovasyon Merkezi'nde kursiyerlerin hazırladığı tasarımların sergilenmesi için düzenlenen programda konuşan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Sabancı Vakfı ile yaptıkları çalışmanın eğitim ve istihdamda olmayan kadınları hedeflediğini belirtti.
Proje kapsamında en fazla talep gören meslekleri hedeflediklerini bildiren Vinton, odaklandıkları meslekler arasında moda dizayn, aşçı yardımcılığı ve çağrı merkezi operatörlüğünün yer aldığını kaydetti.
Depremin ardından işletmelere yeniden ayağa kalkabilmeleri içi hibe verdiklerini anlatan Vinton, "Depremin birinci yıl dönümüne kısa bir süre kaldı, bu vesileyle tekrar 'geçmiş olsun' demek istiyorum. Çünkü bu yıl dönümü trajik birtakım hatıraları beraberinde getirecek." dedi.
Diyarbakır'daki çalışmalarına devam edeceklerini aktaran Vinton, burada bir değişim yaratmak için yerel paydaşlarla birlikte çalışmayı sonuna kadar desteklediklerini söyledi.
"Eğitimden sonra 100'den fazla istihdam gerçekleşti"
Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, genç kadınların geleceklerini kendilerinin kurmasını istediklerini ve bu süreçte onlara destek olmak için var olduklarını dile getirdi.
Safkan, "Çok güçlü bir ortaklıkla yola çıktık. Dört paydaş bir araya geldik ve 2 yıldır yol alıyoruz. Üç pilot il seçildi, bunlardan biri Diyarbakır. Biliyoruz ki genç kadınlar fırsat olursa hem eğitimde hem istihdamda olmak, yol almak isterler. Üç pilot il seçilmişti, 2 yılda bine yakın kadına ulaşıldı. Eğitimden sonra da 100'den fazla istihdam gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, 1 yılda kursta 45 kadına eğitim verdiklerini aktardı.
Moda tasarımcılığının kent için çok önemli olduğunu ifade eden Kaya, son dönemlerde Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişmesiyle özellikle hazır giyim sektörünün önemli bir mesafe katettiğini söyledi.
Tekstil sektörünün kent için önemli bir istihdam kapısı olduğunu dile getiren Kaya, "Moda tasarımı eğitimi vererek buradaki işletmelerin kendi markalarını, tasarımlarını yaratacak şekilde bir çalışma yöntemi oluşturacağız. Bunu GÜNTİAD (Güneydoğu Tekstil Sanayi İş Adamları Derneği) ile birlikte yapacağız." diye konuştu.
Konuşmaların ardından kursiyerlerin tasarımlarından hazırlanan kıyafetlerin sunumu için defile düzenlendi.
Öte yandan, aynı proje kapsamında "Aşçı Yardımcılığı" programında eğitim alan kursiyerler de yöresel yemeklerin sunumunu yaptı.
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