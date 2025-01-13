Diyarbakır\'da Motosiklet Kazası: Polis Memuru Yaralandı

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DİYARBAKIR'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi'nde meydana geldi. Polis memuru M.D. (30) yönetimindeki motosiklete otomobil çarptı. Kazada M.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.D., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. M.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.