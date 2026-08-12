Diyarbakır'da Motosikletli Yunus Timleri Başarılarıyla Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Motosikletli Yunus Timleri Başarılarıyla Dikkat Çekiyor

Diyarbakır\'da Motosikletli Yunus Timleri Başarılarıyla Dikkat Çekiyor
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Yunus timleri, 7 ayda 717 suçlu yakaladı, toplamda 529 silah ele geçirdi ve ihbarlara 4 dakika içinde müdahale etti.

DİYARBAKIR İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde 130 personelle görev yapan motosikletli 'Yunus' timleri, yılın ilk 7 ayında çeşitli suçlardan aranan 717 kişiyi yakalarken, 301 ruhsatsız tabanca, 86 kurusıkı tabanca ve 142 ruhsatsız tüfek olmak üzere 529 silah ele geçirdi. İleri seviyede motosiklet kullanımı eğitimi alan timlerin, ihbarlara ortalama 4 dakikada müdahale ettiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan motosikletli polis timleri, kent genelinde halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması ile suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. İleri seviyede motosiklet kullanımı eğitimi alan ekipler, özellikle yoğun trafik ve dar sokaklarda motosikletlerin sağladığı hareket kabiliyetiyle olaylara kısa sürede müdahale ediyor. Kentte 130 personelin görev yaptığı 'Yunus' timlerinin yılın ilk 7 ayında gerçekleştirdiği çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 717 kişi yakalandı. Ekiplerin uygulama ve operasyonlarında 301 ruhsatsız tabanca, 86 kurusıkı tabanca ve 142 ruhsatsız tüfek olmak üzere toplam 529 silah ele geçirildi. Çalışmalarda ayrıca 4 bin 860 uyuşturucu hap ile 10 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

HAREKET KABİLİYETLERİ SAYESİNDE İHBARLARA HIZLI ŞEKİLDE ULAŞIYORLAR

'Yunus' timleri, trafikte araçların ilerlemekte zorlandığı cadde ve sokaklarda motosikletlerin sağladığı hareket kabiliyeti sayesinde ihbarlara hızlı şekilde ulaşıyor. Ekiplerin, gelen ihbarların ardından olaylara ortalama 4 dakika içerisinde müdahale ettiği belirtildi. Yunus timleri, suç ve suçlularla mücadelenin yanı sıra kentte düzenlenen merkezi sınavlarda da öğrencilere destek oluyor. Okulunu karıştıran, kimliğini unutan veya çeşitli nedenlerle sınava geç kalma riski bulunan öğrenciler, ekipler tarafından motosikletlerle sınav merkezlerine yetiştiriliyor.

'YANIMIZDA OLMALARI BİZE GÜVEN VERİYOR'

Sur ilçesini gezmeye gelen Ramazan Cengiz (46) "Daha önce geldiğimizde başımıza bir olay geldi. Biz de polis talep ettik. Yunus polisleri hızlı bir şekilde geldi. Daha önce buralarda cep telefonları çalınıyordu. Artık böyle olaylar yok. Yanımızda olmaları bize güven veriyor. Tüm turistleri de buraya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Motosikletli Yunus Timleri Başarılarıyla Dikkat Çekiyor - Son Dakika

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