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Diyarbakır'da muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 ölü, 14 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 ölü, 14 yaralı

Diyarbakır\'da muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 ölü, 14 yaralı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinin Ağaçlıdere Mahallesi'nde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Olayın ardından güvenlik güçleri geniş çaplı önlemler aldı ve soruşturma başlatıldı.

31.03.2024 23:27  Güncelleme: 23:28
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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Mahallede oy kullanma işlemi sürerken iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili başlayan tartışma, taş, sopa ve silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada, Emin Çelik hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavga sırasında bölgeye sevk edilen ambulanslardan 2'si atılan taşlar nedeniyle hasar gördü.

Valilikten yapılan açıklamada ise iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle silahlı kavga çıkan Ağaçlıdere Mahallesi'nde geniş çaplı güvenlik tedbiri alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay bölgesine, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığından 70 personel, 1'i helikopterle olmak üzere Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığından 3 tim (37 personel), Bingöl Jandarma Komando Tabur Komutanlığından da 4 jandarma komando timi (58 personel) müdahale için takviye gönderilmiştir. Seçimlerin ilimizde huzur ortamı içerisinde gerçekleştirilebilmesi için güvenlik güçlerimizin büyük gayret gösterdiği bu süreçte, başta muhtar adayları olmak üzere sahada faaliyet gösteren bütün tarafların hassasiyetle hareket etmeleri büyük önem arz etmektedir."

12 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince, haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 12'si gözaltına alındı, 6 kişinin hastanede tedavisi sürüyor.

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: AA

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