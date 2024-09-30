Diyarbakır'da Namaz Etkinliği Finali - Son Dakika
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Diyarbakır'da Namaz Etkinliği Finali

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Kur'an Nesli Platformu, 'Hayat Namazla Güzeldir' etkinliğinin finalini Diyarbakır'da düzenledi.

30.09.2024 10:11
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"Hayat Namazla Güzeldir" etkinliğinin finali Diyarbakır'da gerçekleşti

DİYARBAKIR - Kur'an Nesli Platformu tarafından Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde düzenlenen "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliklerinin final programı Diyarbakır'da yapıldı.

Kur'an Nesli Platformu tarafından her yıl Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde düzenlenen "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliğinin final programı Diyarbakır Kurşunlu Cami yerleşkesinde gerçekleşti. 5 bin çocuğun katıldığı programda önce Ulu Camide buluşuldu, öğle namazının kılınmasının ardından dini sloganlar eşliğinde Kurşunlu Cami'ye yürüyüş yapılarak ikindi namazı kılındı. Etkinlikte Kur'an dinletisi, Karagöz tiyatro oyunu gibi etkinliklerle yapıldı.

Kur'an Nesli Platformu Diyarbakır İl Koordinatörü Cihad Kaplan, namaz ve abdest eğitimi ile beraber Ağustos ve Eylül ayıyla toplam 2 aylık bir eğitim sonucunda Türkiye'nin il ve ilçelerinde 'Hayat Namazla Güzeldir' adıyla yapılan etkinliklerin final programını Diyarbakır'da gerçekleştirdiklerini dile getirerek çocuklara şölen havasında etkinlik gerçekleştirmek istediklerini ve bu etkinlikle çocukların namaz ve abdesti öğrenmesine vesile olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Platformda görevli olan gönüllülerle beraber toplam 200 kişi olduklarını belirten Kaplan, 2 aylık sürecin her haftasında bir etkinlik ve bir program düzenlediklerini ve böylelikle çocuklara dini eğitim verdiklerini söyledi.

Diyarbakır\'da Namaz Etkinliği Finali
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Namaz Etkinliği Finali - Son Dakika

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