Diyarbakır'da Narin Güran için taziye alanı oluşturuldu

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'daki çeşitli sivil toplum kuruluşunca öldürülen Narin Güran için taziye alanı oluşturuldu. Taziye yerini ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, "Biz yaşamı öldüren, çocuk ve kadınları kırımdan geçiren anlayışı reddediyoruz. Bizler demokratik ve ahlaki bir toplum derken, bugün başka Narinler katledilmesin, başka çocuk ve kadınlar katledilmesin diye bu çağrımızı tüm demokratik kitle örgütlerle birlikte yapıyoruz" dedi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe mahallesinde ikamet eden Güran ailesinin kızları 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos günü kaybolan ve 19 gün süren arama çalışmaları sonucu cansız bedeni dere kenarında, çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette bulundu.

Doğduğu ve öldürüldüğü Tavşantepe Mahallesi'ndeki dün gözyaşlarıyla toprağa verilen Narin Güran için Diyarbakır'daki çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından taziye alanı oluşturuldu. Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı'ndaki taziye yerini Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Küçük, parktaki sahiplenişin çok önemli olduğunu belirterek, kadın ve çocuk ağları öncülüğünde başlatılan adalet nöbetini mümkün kılanın, Diyarbakır halkının ortak vicdan ve sorumluluğu olduğunu söyledi. Narin'in cenazesinin Tavşantepe Mahallesi'nde defnedilmemesi için çokça önerilerin geliştirildiğini, bunun da 8 yaşındaki kız çocuğunun gasp edilen yaşam hakkının sorgulanması olduğunu kaydeden Küçük, Narin'in taziyesinin mahallede değil de kent merkezinde kurulmasının, kentin kurumları tarafından gelen öneriler doğrultusunda kadın ve çocuk ağları öncülüğünde olduğunu dile getirdi.

'Hakikatli bir soruşturma yürütülmeli'

Narin'in katledilmesinden dolayı çok üzgün olduklarını ifade eden Küçük, şöyle konuştu:

"Adalet nöbetinden tüm yetkililere bir çağrı yapıyoruz. Hakikatli bir soruşturma yürütülmesi gerekiyor. Bu olayda kimin sorumluluğu varsa, bütün detaylı araştırmaların yapılarak adaletin tecelli etmesini gerektiğini savunuyoruz. Bunun altını niye çiziyoruz. Bu ülkede maalesef adaletin yoksunluğunu, hukukun işletilemediği, kadın ve çocuk cinayetleri söz konusu olduğunda bir bütün toplumun da seferber olarak bunun üstünün örtülmesi yönünde uzlaşıya varılması gibi bir hakikatle karşı karşıyayız. Biz bu hakikati reddediyoruz. Bizim hakikatimiz, çocuklarımızın, çocuk olmaktan doğan haklarının gözetilerek demokratik ortamda büyümesidir. Biz yaşamı öldüren, çocuk ve kadınları kırımdan geçiren anlayışı reddediyoruz. Bizler demokratik ve ahlaki bir toplum derken, bugün başka Narinler katledilmesin, başka çocuk ve kadınlar katledilmesin diye bu çağrımızı tüm demokratik kitle örgütlerle birlikte yapıyoruz. Bununla yetinmeyeceğiz, kentteki tüm demokratik yapılar, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle bu soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi, sonraki sürecin takipçisi olacağız. Başka Narinler ölmesin. Çocukların, kadınların ve tüm canlıların yaşam hakkını savunan bir toplum inşası için mücadelemizi sürdüreceğiz."