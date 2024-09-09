Diyarbakır'da, Narin isimli bir bireyin cansız bedeninin taşındığı kırmızı aracın görüntüleri, arama çalışmasına katılan bir helikopter tarafından kaydedildi. Olay, bölgedeki arama kurtarma ekipleri ve helikopterle yürütülen çalışmalar sırasında ortaya çıktı. Narin'in ölüm nedeni ve olayın detaylarıyla ilgili soruşturma sürüyor.
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10.09.2024 01:26:42. #1.11#
SON DAKİKA: Narin'in Cansız Bedeni Helikopterle Görüntülendi - Son Dakika
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