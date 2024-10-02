Diyarbakır\'da Narko-Terör Operasyonu: 1 Ölü

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen narko-terör operasyonunda güvenlik güçlerinin dur ihtarına ateş edilerek karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada bir kişi öldü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Lice ilçesine bağlı kırsal Güldiken Mahallesi'nde düzenlenen narko-terör operasyonunda güvenlik güçleriyle iki şüpheli arasında çatışma çıktığı bildirildi. Bir kişinin öldüğü çatışmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 Ekim 2024 tarihinde Lice ilçesi Güldiken mahallesinde narko-terör operasyonu gerçekleştirilmiştir. Operasyon sırasında gece 03.50 sularında 2 şüpheli şahıs tespit edilmiş, güvenlik güçlerinin dur ihtarına şahıslar ateş ederek karşılık vermişlerdir. Kısa süreli bir çatışma yaşanmıştır. Yapılan incelemede üzerinde arazi kamuflaj kıyafeti olan ve AK-47 Kalaşnikof silahına sahip bir şahsın öldüğü tespit edilmiştir. Ayrıca şahsın yakınında 4 çuval içerisinde 120 kilogram kubar esrar olarak nitelendirilen uyuşturucu madde bulunmuştur. Kaçan diğer şahısla ilgili arama faaliyetleri devam etmekte olup, konuyla ilgili adli tahkikat sürece başlatılmıştır."