Diyarbakır\'da Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonları

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DİYARBAKIR merkezli 3 ilde nitelikli dolandırıcılık şüphelilerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Yasa dışı bahis çetesine yönelik yapılan operasyonda ise 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine kondu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis ile ilgili çalışmalar yapıldı. Diyarbakır merkezli Adana ve Mersin'de dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Aynı hafta içerisinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda da 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,