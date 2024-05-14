Diyarbakır\'da düzenlenen Okul Öncesi Fen, Doğa ve Astronomi Şenliği\'nde öğrenciler deneyler yaptı

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Diyarbakır'da düzenlenen "Okul Öncesi Fen, Doğa ve Astronomi Şenliği"ne katılan öğrenciler çeşitli deneyler yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Dünyayı ve ekosistemi koruma bilincini geliştirmek" amacıyla düzenlenen şenliğe 32 bağımsız okul öncesi eğitim kurumu katıldı.

Müdürlüğün bahçesindeki etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar, açılan sergileri gezdi.

Bilim atölyelerinde yapılan deneyleri gözlemleme imkanı bulan öğrenciler, bazı deneylere de katıldı.

Açılışın ardından stantları gezen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, ilgili öğretmenlerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Küçükali, AA muhabirine, etkinlikle ana sınıfından itibaren çocukların uzay, doğa, bilim ve matematiğe ilgisini artırmayı, bu alanda ilerlemelerini, memlekete faydalı insanlar olarak yetişmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Çocukların öğretmenleriyle okullarında yaptıkları etkinlikleri şenlikte sergileme imkanı bulduğunu ifade eden Küçükali, "Bu tür çalışmaların, çocukların bilim insanı olarak yetişmelerine katkısı olacak. İnşallah her yönüyle çocuklarımıza faydası olacak." dedi.