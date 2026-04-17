Diyarbakır'da Okul Saldırılarıyla İlgili 3 Tutuklama

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin, halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin bazı sosyal medya hesaplarından halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 18 yaşından küçük 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 1 şüpheli serbest bırakıldı, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.