Diyarbakır'da Okul Yemekhanelerine Gıda Denetimi: Son Kullanma Tarihi Geçmiş Tavuk Etine El Konuldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Okul Yemekhanelerine Gıda Denetimi: Son Kullanma Tarihi Geçmiş Tavuk Etine El Konuldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, okul yemekhanelerinde gerçekleştirdiği denetimlerde 80 kilogram son kullanma tarihi geçmiş tavuk etine ve 300 kilogram bozulmuş pirince el koydu. Sağlık İşleri Daire Başkanı, öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

15.10.2024 14:11  Güncelleme: 14:12
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından iki okul yemekhanesinde yapılan gıda denetiminde, son kullanma tarihi geçmiş 80 kilogram tavuk etine el konuldu.

Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin hijyenik ve sağlıklı gıda tüketmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık İşleri ve Zabıta Daire Başkanlıkları tarafından okul yemekhanelerine yönelik 10 gün boyunca denetim gerçekleştirildi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gıda Denetim Ekibi ve Zabıta Dairesi Başkanlığı personellerince ortaklaşa yapılan denetimlerde, 2 okulda son kullanma tarihi geçmiş 80 kilogram tavuk etine el konuldu. Okul yönetimleri hakkında yasal işlem yapan ekipler, sağlığa zararlı etleri de imha etti.

300 kg pirince el konuldu

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Gıda Denetim Koordinasyonu da kent genelinde zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Son 2 haftada yapılan denetimlerde 300 kilogram bozulmuş pirince el konularak imha edildi.

'Her türlü tedbiri alıyoruz'

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Vahap Saçaklı, konu öğrenci ve halk sağlığı olunca hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak çalışmalarını sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti. Saçaklı, "Halk sağlığıyla oynayanları ifşa etmeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizin sağlıklı gıdaya ulaşması için her türlü tedbiri alıyoruz. Okul kantinlerinde de denetimlerimiz sürüyor. Yurttaşlarımız gıda ile ilgili her türlü şikayetlerini ALO 153 ihbar hattına bildirebilir" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Okul Yemekhanelerine Gıda Denetimi: Son Kullanma Tarihi Geçmiş Tavuk Etine El Konuldu - Son Dakika

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