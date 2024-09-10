Narin Güran Cinayeti: Gözaltındaki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetine ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan N.B., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki kırsal Taşvantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra 8 Eylül günü cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheli arasında yer alan ve jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf eden N.B., adliyeye sevk edildi.

N.B., jandarmada verdiği ifadede şunları söylemişti:

"Salim Güran aracından inerek benim aracıma doğru geldi. Bende araçtan indim ve Salim Güran bana eliyle göstermek suretiyle 47 plakalı aracın ön yolcu koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek' bunu yok edeceksin' dedi. Bende gösterdiği şeyin yanına yaklaştım ve bakınca battaniyeye sarılı bir şey vaziyette ve anlayınca şaşırdım hareketsiz vaziyette yatan bir insanın olduğunu gördüm, ben insan olduğunu söyleyip tereddüt ettim. Bu esnada Salim Güran, bana hitaben 'aileni iyi düşün 200 bin TL para veririm' dedi. Bu esnada etrafımızda kimse yoktu, bana hitaben aracında torba var mı dedi. Bende aracımın bagajından rengini hatırlamadığım bir çuval çıkartarak Salim Güran'a verdim. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Bu esnada çocuğun üzerinde siyah tişört ve şort vardı. Üzerinde askılı bir küçük çanta vardı, çocuğu torbaya koyduğumuz esnada sağ kulağının arkasında boyun bölgesinde bir kızarıklık vardı."

N.B.'nin adliyedeki işlemleri sürüyor.