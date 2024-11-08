Diyarbakır'da Önemli Duruşma ve Çeşitli Etkinlikler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Önemli Duruşma ve Çeşitli Etkinlikler

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın duruşması, Trakya'da su kaynakları çalıştayı gibi pek çok etkinlik bugün gerçekleştirilirken, Türkiye genelinde ekonomiyle ilgili veriler de açıklanacak.

08.11.2024 09:58  Güncelleme: 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

09.00- Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davanın ikinci gün duruşmasında, tanıkların dinlenilmesine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ DİYARBAKIR)

09.30- "Su Kaynakları Yönetimi"yle ilgili "Trakya Su Çalıştayı" Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in açılış konuşmasıyla başlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ TEKİRDAĞ)

10.00- TÜİK, finansal yatırım araçlarının ekim ayı reel getiri oranları ile 2023 yılı hizmet-ticaret sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek. (TBMM)

10.00- Esenyurt'ta CHP heyetinin Demokrasi Nöbeti devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.30 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın son Enflasyon Raporu ile ilgili bilgilendirme sunumu yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - 13.30- CHP Genel Başkan Yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz ve Ulaş Karasu, Parti Genel Merkezi'nde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ ANKARA)

12.30- İstanbul Tabip Odası'nda muayenehanelerle ilgili değişiklik getiren yönetmelik hakkında açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

14.00- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, kayyum atamalarına yönelik Diyarbakır'daki Keçi Burcu'nda düzenlenecek halk buluşması programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ DİYARBAKIR)

19.00- Gençlik Örgütleri "Kayyuma Geçit Vermeyeceğiz" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 12. haftası, Kasımpaşa- Bellona Kayserispor maçıyla başlayacak. (İSTANBUL)

- ABD'de Donald Trump'ın Başkan seçilmesinin ardından gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ATİNA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Narin Güran, Diyarbakır, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Çevre, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Önemli Duruşma ve Çeşitli Etkinlikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:16 Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için
09:16 Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı
08:19 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım’da Çankaya Köşkü’nde toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
01:16 Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki
14:37 Özgür Özel’den ’’MİT’e Mansur Yavaş talimatı verildi’’ iddiası Özgür Özel'den ''MİT'e Mansur Yavaş talimatı verildi'' iddiası
14:35 Enes Güran’dan duruşmaya damga vuran sözler: Amcam Salim Güran’dan şüphelendim Enes Güran'dan duruşmaya damga vuran sözler: Amcam Salim Güran'dan şüphelendim
14:19 Narin’in ağabeyi Enes, hakimin sorusuna uygulamalı yanıt verdi: İşte böyle yaptım Narin'in ağabeyi Enes, hakimin sorusuna uygulamalı yanıt verdi: İşte böyle yaptım
14:18 Yenidoğan skandalında hemşireler serbest kaldı Yenidoğan skandalında hemşireler serbest kaldı
14:12 Mourinho’ya İngiltere’den zehir zemberek sözler: Gürültü çıkaran boş bir kap Mourinho'ya İngiltere'den zehir zemberek sözler: Gürültü çıkaran boş bir kap
14:10 Özel’den Süleyman Soylu için olay sözler: Teşbihte hata olmaz, kendisi siyasi bukalemundur Özel'den Süleyman Soylu için olay sözler: Teşbihte hata olmaz, kendisi siyasi bukalemundur
14:07 Yunus Akgün yuvadan uçuyor Yunus Akgün yuvadan uçuyor
14:06 Mansur Yavaş’tan istifa dedikodularıyla ilgili açıklama Mansur Yavaş'tan istifa dedikodularıyla ilgili açıklama
13:54 Trump’ın Ukrayna savaşını sonlandırma planı ortaya çıktı Trump'ın Ukrayna savaşını sonlandırma planı ortaya çıktı
13:50 Trump’ın seçim zaferini ücretsiz turp ve ejder mevyesi dağıtarak kutladı Trump'ın seçim zaferini ücretsiz turp ve ejder mevyesi dağıtarak kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 10:36:57. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Önemli Duruşma ve Çeşitli Etkinlikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.