Diyarbakır'da Önemli Duruşma ve Çeşitli Etkinlikler

09.00- Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davanın ikinci gün duruşmasında, tanıkların dinlenilmesine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ DİYARBAKIR)
09.30- "Su Kaynakları Yönetimi"yle ilgili "Trakya Su Çalıştayı" Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in açılış konuşmasıyla başlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ TEKİRDAĞ)
10.00- TÜİK, finansal yatırım araçlarının ekim ayı reel getiri oranları ile 2023 yılı hizmet-ticaret sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)
10.00 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek. (TBMM)
10.00- Esenyurt'ta CHP heyetinin Demokrasi Nöbeti devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
10.30 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın son Enflasyon Raporu ile ilgili bilgilendirme sunumu yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
12.00 - 13.30- CHP Genel Başkan Yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz ve Ulaş Karasu, Parti Genel Merkezi'nde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ ANKARA)
12.30- İstanbul Tabip Odası'nda muayenehanelerle ilgili değişiklik getiren yönetmelik hakkında açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
14.00- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, kayyum atamalarına yönelik Diyarbakır'daki Keçi Burcu'nda düzenlenecek halk buluşması programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ DİYARBAKIR)
19.00- Gençlik Örgütleri "Kayyuma Geçit Vermeyeceğiz" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
20.00 - Trendyol Süper Lig'in 12. haftası, Kasımpaşa- Bellona Kayserispor maçıyla başlayacak. (İSTANBUL)
- ABD'de Donald Trump'ın Başkan seçilmesinin ardından gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ATİNA)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Önemli Duruşma ve Çeşitli Etkinlikler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?