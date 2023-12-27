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Diyarbakır'da Otobüs Şoförü Tartıştığı Muavini Öldürdü - Son Dakika
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Diyarbakır'da Otobüs Şoförü Tartıştığı Muavini Öldürdü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir otobüs şoförü, tartıştığı muavini otobüsün altında ezerek öldürdü. Şoför, olayın ardından kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

27.12.2023 - 12:34,  Güncelleme: 12:38
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DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü şoförü S.İ. (40), mola verdikleri otogarda muavin Abbas İşler (42) ile tartıştı. Daha sonra içinde yolcular varken hareket eden S.İ., otobüsün önüne geçerek durdurmaya çalışan Abbas İşler'i ezerek öldürdü. Otobüsün içindeki yolcularla kaçmaya çalışan S.İ. Ergani çıkışında uygulama noktasında polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Ergani İlçe Otogarı'nda meydana geldi. Otogarda mola veren 34 SD 3321 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü S.İ., aynı firmada muavin olarak çalışan Abbas İşler ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredekilerin yatıştırmasıyla kavga sona ererken, İşler, Ergani'deki akrabalarını otogara çağırdı. Bunun üzerine S.İ. içinde yolcu bulunan otobüsü hareket ettirdi. Otobüsün hareket ettiğini gören İşler, önüne geçerek durdurmaya çalıştı. Şoför S.İ. hareket etmeye devam ederken, İşler otobüsün altında kaldı. S.İ. İşler'in üzerinden otobüsle geçerek yoluna devam etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde İşler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şoför S.İ. de Ergani çıkışında uygulama noktasında polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. S.İ. emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Diyarbakır\'da Otobüs Şoförü Tartıştığı Muavini Öldürdü
Kaynak: DHA
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Ergani, Ulaşım, Güvenlik, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Otobüs Şoförü Tartıştığı Muavini Öldürdü - Son Dakika
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