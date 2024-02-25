Diyarbakır'da Otomobil Devrildi: 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Otomobil Devrildi: 6 Kişi Yaralandı

Diyarbakır\'da Otomobil Devrildi: 6 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'ın Ahmetli Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Ercan A. tarafından kullanılan otomobil şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralılar Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

25.02.2024 18:35  Güncelleme: 18:38
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Diyarbakır'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Ercan A'nın idaresindeki, henüz plakası öğrenilemeyen otomobil, Diyarbakır- Elazığ kara yolunun kırsal Ahmetli Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Otomobil Devrildi: 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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