Diyarbakır'da otomobil kapısına çarpan motosiklet sürücüsü kamyonet altında can verdi - Son Dakika
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Diyarbakır'da otomobil kapısına çarpan motosiklet sürücüsü kamyonet altında can verdi

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Diyarbakır\'da otomobil kapısına çarpan motosiklet sürücüsü kamyonet altında can verdi
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 Eylül'de park halindeki otomobilin açılan kapısına çarparak yola savrulan motosiklet sürücüsü, üzerinden kamyonet geçtikten sonra hastanede kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR'da park halindeki otomobilin açılan kapısına çarpıp yola savrulan ve üzerinden kamyonet geçen motosiklet sürücüsü Berat Gülmüş (48), hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.K., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaza, 13 Eylül'de öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi'nde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen otomobilin sürücüsü F.K. aracını yol kenarına park etti. Bu sırada otomobilin arka koltuğunda oturan kişinin açtığı kapıya motosikletiyle yoldan geçen Berat Gülmüş çarptı. Yola savrulan Gülmüş'ün üzerinden, arkadan gelen plakası belirlenemeyen kamyonet geçti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Gülmüş, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Berat Gülmüş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.K., çıkarıldığı mahkemede adli kontrolle serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Trafik KazalarıMotosikletDiyarbakırKayapınarGüvenlik3. SayfaGüncelEylülSon Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da otomobil kapısına çarpan motosiklet sürücüsü kamyonet altında can verdi - Son Dakika
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