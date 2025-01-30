Diyarbakır'da otomobilin korkuluğa çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BBL 078 plakalı otomobil, Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunun 15 Temmuz Şehitler Parkı mevkisinde korkuluğa çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan bir kişi ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Otomobil Korkuluğa Çarptı: 4 Yaralı - Son Dakika
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