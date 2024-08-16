Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
D.A'nın (19) kullandığı 16 BLL 30 plakalı otomobil, Tepe Mahallesi Yeni Sanayi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptıkları kontrolde sürücü D.A'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kazada araçtaki M.K. (18), E.K. (16) ve Y.K. (17) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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