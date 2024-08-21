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Diyarbakır'da otomobil yangını

Diyarbakır\'da otomobil yangını

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Otomobili durduran sürücü ile eşi ve 3 çocuğu araçtan indi. Yangını gören akaryakıt istasyonu çalışanları, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri ve akaryakıt istasyonu çalışanlarının yardımıyla söndürülen yangında, aracın ön kısmında hasar oluştu.

21.08.2024 16:16
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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Suat N'nin kullandığı 06 EEK 870 plakalı otomobil, kırsal Yiğit Çavuş Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken ön kısımdan alev aldı.

Otomobili durduran sürücü ile eşi ve 3 çocuğu araçtan indi.

Yangını gören akaryakıt istasyonu çalışanları, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve akaryakıt istasyonu çalışanlarının yardımıyla söndürülen yangında, aracın ön kısmında hasar oluştu.

Öte yandan, alev alan otomobilden sürücü ve ailesinin panikle çıkması ve akaryakıt istasyonu çalışanların yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücünün eşi ve 3 çocuğuyla tatil için geldiği memleketi Bitlis'in Tatvan ilçesinden ikamet ettiği Ankara'ya doğru gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Sur, Otomobil, Güncel, Son Dakika

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