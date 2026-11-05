Diyarbakır\'da otomobillerle yarışan sürücüler cep telefonuyla görüntülendi

Diyarbakır'da otomobillerle yarışan sürücüler cep telefonuyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde, Diyarbakır Stadyumu civarındaki kara yolunda dün akşam saatlerinde bir grup sürücü otomobilleriyle yarış yaptı. Trafikte tehlike oluşturan o anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde bir grup sürücü, otomobilleriyle kara yolunda yarış yaptı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki Diyarbakır Stadyumu civarında dün akşam saatlerinde bir grup sürücü, otomobilleriyle kara yolunda yarış yaptı. Trafikte tehlike oluşturan yarış sırasında yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
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