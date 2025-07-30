Diyarbakır'da Oyun Parkında Yangın

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde oyun parkında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fabrika Mahallesi'ndeki Yenişehir Belediyesi Çocuk Yaşam Parkı'nda çocuk oyun grubunun bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, parkta hasar oluştu.