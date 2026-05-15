Diyarbakır'da Peşin Üretim Tesisi Patladı: 1 Ölü, 5 Yaralı

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde peynir üretimi yapılan tesiste Taner Erkul'un (26) hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin hazırlanan iddianamede, işletmenin ruhsatsız olduğu belirtildi. İşletme sahibi hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Olay, 25 Aralık 2025'te Çermik ilçesi kırsal Bintaş Mahallesi'nde peynir üretimi yapılan tek katlı tesiste meydana geldi. Tesisin ısıtma kazanında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayda Taner Erkul, Ş.D. (16), İ.C. (18), İ.Ç. (49), K.D. (43) ve A.K. (32) yaralandı. İhbarla adrese sağlık, itfaiye, Çermik Belediyesi Arama ve Kurtarma ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi, ambulans helikopterle Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi. Patlamanın etkisiyle tesisin duvarları yıkılırken, Çermik Kaymakamı Adem Karataş da olay yerine gelip yetkililerden bilgi aldı.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören işçilerden Taner Erkul, kurtarılamadı. Erkul'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında defnedildi. Gözaltına alınan işletme sahibi Mehmet Emin V., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrolle serbest bırakıldı.

'SANIK YÜZDE 80 ASLİ KUSURLU'

Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, işletme sahibi Mehmet Emin V. hakkında hazırlanan iddianame, Ergani Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Mehmet Emin V. hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. İtfaiye olay raporunun da bulunduğu iddianamede, olayın oluş şekli ve çıkış sebebinin tahmin edilemediğinin tutanak altına alındığı belirtilerek, "İşletme sahibi sanık, yönetiminde bulunan personele, sürdürdüğü işle ilgili metodoloji geliştirmemiş, iş güvenliği gereklerini yerine getirmemiştir. Sanık, üretim sisteminde oluşacak tehlikeler için önlem almamış, ısıtma kazanı ile üretimde bu kazandan sorumlu veya bu işi yapabilecek yeterliliğe sahip personel bulundurmamıştır. Makine ve teçhizat, basınçlı kaplar emniyet yönetmeliği gereğince ısıtma kazanın çalıştırılması ve bakımı konusunda kazan yeterlilik belgesine sahip personel bulundurması gerekirken bu işlemleri yapmadığı, sorumlu personel veya yönetici bulundurmadığı, çalışan personellerin kendi inisiyatifleriyle iş sürdürdüğü belirlenmiştir. İş yeri risk değerlendirmesi, acil durum planlarını hazırlatmadığı, acil durum planlarının bulunmaması sonucu patlamadan dolayı yaralılar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından enkaz altından çıkarılarak hastanelere ulaştırılmıştır. İş yeri yeterli sağlamlıkta (inşaat yeterliliği) bulunmamıştır. Sanık, kazanın meydana gelmesini sağladığı gerekçesiyle yüzde 80 oranında asli kusurlu görüldüğü kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

ANNE VE BABASI ŞİKAYETÇİ OLMADI

Çermik Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından gönderilen yazının da yer aldığı iddianamede, müdürlüklerine peynir işletim tesisi için yapılan bir başvuru veya talebin olmadığı gerekçesiyle herhangi bir denetimin yapılmadığı belirtildi. İddianamede, maktul Taner Erkul'un anne ve babasının ifadesinde, olay sebebiyle herhangi bir şikayetlerinin olmadığını beyan ettikleri aktarıldı.

'TESİSİN RUHSATI YOK'

İddianamenin sonuç kısmında, tesisin ruhsatının olmadığının belirlendiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Sanık, ilgili mercilere başvuruda bulunmadan iş yerini ruhsatsız çalıştırmıştır. İş yeri açılmadan ve deneme üretimine geçilmeden, risk değerlendirmesi yaptırmadan iş yerinde kalorifer kazanını kullanmış. Çalışanlara yaptıkları işle ilgili eğitim vermemiş. İş yerinde gerekli iş sağlığı güvenliği organizasyonu ve denetim gözetim mekanizması kurulmamıştır. İşin yürütülmesinde kullanılan ekipmanları ve patlamanın meydana geldiği kazanın kurulumunu güvenli olarak yapmayıp, periyodik bakımlarını yaptırmamış. Isıtma kazanından sorumlu veya bu işi yapabilecek sorumlu personel bulundurmamış. İş yerine giren çıkan kişiler, çalışanlar ve çalışanların yaptığı işler hususunda gerekli gözetimi sağlamamış. Sanık hakkında bilinçli taksir nedeniyle TCK'nin 22/3'üncü maddesi uyarınca artırım yapılması gerektiği değerlendirilmiştir. Sanığın dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kusurlu davranışı nedeniyle taksirli eylemiyle meydana gelen iş kazası neticesinde maktulün ölümüne ve müştekilerin yaralanmalarına sebep olmuştur. Bu nedenle üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin hakkında dava açmaya yeterli şüphe ve delil oluştuğu anlaşıldığından sanığın yargılanmasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur."

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN-Mesut BUDRAÇ/ÇERMİK (Diyarbakır),