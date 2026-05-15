Diyarbakır'da Peşin Üretim Tesisi Patladı: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Peşin Üretim Tesisi Patladı: 1 Ölü, 5 Yaralı

15.05.2026 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çermik'te ruhsatsız peynir üretim tesisindeki patlamada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. İşletme sahibine 22 yıl hapis isteniyor.

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde peynir üretimi yapılan tesiste Taner Erkul'un (26) hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin hazırlanan iddianamede, işletmenin ruhsatsız olduğu belirtildi. İşletme sahibi hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Olay, 25 Aralık 2025'te Çermik ilçesi kırsal Bintaş Mahallesi'nde peynir üretimi yapılan tek katlı tesiste meydana geldi. Tesisin ısıtma kazanında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayda Taner Erkul, Ş.D. (16), İ.C. (18), İ.Ç. (49), K.D. (43) ve A.K. (32) yaralandı. İhbarla adrese sağlık, itfaiye, Çermik Belediyesi Arama ve Kurtarma ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi, ambulans helikopterle Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi. Patlamanın etkisiyle tesisin duvarları yıkılırken, Çermik Kaymakamı Adem Karataş da olay yerine gelip yetkililerden bilgi aldı.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören işçilerden Taner Erkul, kurtarılamadı. Erkul'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında defnedildi. Gözaltına alınan işletme sahibi Mehmet Emin V., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrolle serbest bırakıldı.

'SANIK YÜZDE 80 ASLİ KUSURLU'

Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, işletme sahibi Mehmet Emin V. hakkında hazırlanan iddianame, Ergani Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Mehmet Emin V. hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. İtfaiye olay raporunun da bulunduğu iddianamede, olayın oluş şekli ve çıkış sebebinin tahmin edilemediğinin tutanak altına alındığı belirtilerek, "İşletme sahibi sanık, yönetiminde bulunan personele, sürdürdüğü işle ilgili metodoloji geliştirmemiş, iş güvenliği gereklerini yerine getirmemiştir. Sanık, üretim sisteminde oluşacak tehlikeler için önlem almamış, ısıtma kazanı ile üretimde bu kazandan sorumlu veya bu işi yapabilecek yeterliliğe sahip personel bulundurmamıştır. Makine ve teçhizat, basınçlı kaplar emniyet yönetmeliği gereğince ısıtma kazanın çalıştırılması ve bakımı konusunda kazan yeterlilik belgesine sahip personel bulundurması gerekirken bu işlemleri yapmadığı, sorumlu personel veya yönetici bulundurmadığı, çalışan personellerin kendi inisiyatifleriyle iş sürdürdüğü belirlenmiştir. İş yeri risk değerlendirmesi, acil durum planlarını hazırlatmadığı, acil durum planlarının bulunmaması sonucu patlamadan dolayı yaralılar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından enkaz altından çıkarılarak hastanelere ulaştırılmıştır. İş yeri yeterli sağlamlıkta (inşaat yeterliliği) bulunmamıştır. Sanık, kazanın meydana gelmesini sağladığı gerekçesiyle yüzde 80 oranında asli kusurlu görüldüğü kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

ANNE VE BABASI ŞİKAYETÇİ OLMADI

Çermik Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından gönderilen yazının da yer aldığı iddianamede, müdürlüklerine peynir işletim tesisi için yapılan bir başvuru veya talebin olmadığı gerekçesiyle herhangi bir denetimin yapılmadığı belirtildi. İddianamede, maktul Taner Erkul'un anne ve babasının ifadesinde, olay sebebiyle herhangi bir şikayetlerinin olmadığını beyan ettikleri aktarıldı.

'TESİSİN RUHSATI YOK'

İddianamenin sonuç kısmında, tesisin ruhsatının olmadığının belirlendiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Sanık, ilgili mercilere başvuruda bulunmadan iş yerini ruhsatsız çalıştırmıştır. İş yeri açılmadan ve deneme üretimine geçilmeden, risk değerlendirmesi yaptırmadan iş yerinde kalorifer kazanını kullanmış. Çalışanlara yaptıkları işle ilgili eğitim vermemiş. İş yerinde gerekli iş sağlığı güvenliği organizasyonu ve denetim gözetim mekanizması kurulmamıştır. İşin yürütülmesinde kullanılan ekipmanları ve patlamanın meydana geldiği kazanın kurulumunu güvenli olarak yapmayıp, periyodik bakımlarını yaptırmamış. Isıtma kazanından sorumlu veya bu işi yapabilecek sorumlu personel bulundurmamış. İş yerine giren çıkan kişiler, çalışanlar ve çalışanların yaptığı işler hususunda gerekli gözetimi sağlamamış. Sanık hakkında bilinçli taksir nedeniyle TCK'nin 22/3'üncü maddesi uyarınca artırım yapılması gerektiği değerlendirilmiştir. Sanığın dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kusurlu davranışı nedeniyle taksirli eylemiyle meydana gelen iş kazası neticesinde maktulün ölümüne ve müştekilerin yaralanmalarına sebep olmuştur. Bu nedenle üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin hakkında dava açmaya yeterli şüphe ve delil oluştuğu anlaşıldığından sanığın yargılanmasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur."

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN-Mesut BUDRAÇ/ÇERMİK (Diyarbakır),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Peşin Üretim Tesisi Patladı: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı
Hortum köyleri yıktı geçti Binaların yüzde 80’i oturulamaz durumda Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda
Şişli’de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı Şişli'de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama MİT, PKK’dan talep etti Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama! MİT, PKK'dan talep etti
İngiltere’de casus krizi Championship play-off finali ertelenebilir İngiltere'de casus krizi! Championship play-off finali ertelenebilir
İBB’ye ve Üsküdar Belediyesi’ne peş peşe operasyon 19 kişi gözaltına alındı İBB'ye ve Üsküdar Belediyesi'ne peş peşe operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

22:12
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:29
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
21:07
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
20:11
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
18:49
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
18:39
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti
BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
18:19
Kongo’da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
Kongo'da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:35:46. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Peşin Üretim Tesisi Patladı: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.