Diyarbakır'da PKK Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Güncel

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma, Silvan Komando Asayiş, Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve terör örgütü mensuplarıyla ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda 3 gün önce 8 ayrı noktada eş zamanlı düzenlenen operasyonda, H.M, M.C.E, A.Y, S.M, H.Ç. ve M.E.G. yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 7 SIM kart, kamera ve hafıza kartı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.