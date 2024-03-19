Diyarbakır\'da PKK\'ya yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen bazı adreslere operasyon yapıldı.
Operasyonda, 26 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son 20 yılda 2 milyondan fazla konutu dönüştürdüklerini belirterek, "Önümüzdeki yıllarda milyonlarca konutumuzu, özellikle metropoller başta olmak üzere dönüştüreceğiz.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon sonucunda tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Iğdır'da yaptığı ziyarette terörle mücadeleye devam edeceklerini belirterek, 200 bin konutun anahtarlarını teslim edeceklerini ve Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal'a destek istedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Polatlı ilçesinde içme suyu hattı açılış töreni düzenledi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İvedik-Polatlı içme suyu hattı projesiyle Polatlı ve çevresindeki 1,5 milyon kişinin temiz su ihtiyacını karşıladıklarını belirtti. Yavaş, suyun Yenikent'ten Polatlı'ya ulaştığını ve kent merkezindeki boru hattının tamamlanmasıyla Polatlı suyunun yüzde 100'ünün İvedik suyundan gelmiş olacağını ifade etti. Törende ayrıca mehteran ve semazenler gösterisi, tasavvuf musikisi dinletisi ve Kur'an-ı Kerim okundu.
CHP'nin Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner, Ankara'da düzenlenen bir iftar programında 'İkinci Yüzyılın Çankaya Projeleri'ni tanıttı. Projeler arasında yeni kreşlerin yapılması, üniversite öğrencileri için yurtların artırılması ve emekliler için bir kampüs oluşturulması yer alıyor.
Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletle otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Iğdır'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, yerli ve milli sanayi ürünlerinin terörle mücadeleye katkısını vurgulayarak, teröristlere göz açtırmadıklarını belirtti. Bakan Yerlikaya ayrıca Iğdır'da gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verdi ve Türkiye genelinde yapılan operasyonlar sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısını paylaştı.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Pınar Karşıyaka, son 16 turu K Grubu son maçında İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımını 98-87 mağlup etti. İzmir'de oynanması gereken ancak güvenlik gerekçe gösterilerek Bosna Hersek'in Laktasi kentine alınan müsabakanın ilk çeyreğini 30-19 önde geçen Pınar Karşıyaka, soyunma odasına da 47-46 üstünlükle gitti. Üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren ve son çeyreğe 68-65 önde giren yeşil-kırmızılı ekip, salondan 98-87 galip ayrıldı. İspanyol ekip Lenovo Tenerife'nin çıkmayı daha önce garantilediği grupta, çeyrek final bileti alan ikinci takım Hapoel Bank Yahav oldu. İki galibiyeti bulunan Pınar Karşıyaka, grubu son sırada tamamladı.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Tire'de yurttaşlarla iftar yaparak, ülkenin vicdanlı siyasetçiler tarafından yönetilmesi gerektiğini vurguladı.
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