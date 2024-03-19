Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır\'da PKK\'ya yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

19.03.2024 21:37
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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen bazı adreslere operasyon yapıldı.

Operasyonda, 26 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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