Diyarbakır'da Polen Alerjisi Hakkında Uyarılar - Son Dakika
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Diyarbakır'da Polen Alerjisi Hakkında Uyarılar

Diyarbakır\'da Polen Alerjisi Hakkında Uyarılar

Diyarbakır Dağkapı Devlet Hastanesi'nde Dahiliye Uzmanı Dr. Murat Acar, polen alerjisine karşı dikkat edilmesi gereken konularla ilgili bilgi verdi. Polen alerjisinin bahar aylarında ortaya çıkan ve genellikle ağaç, çimen ve yabani ot polenlerinin tetiklediği mevsimsel bir alerji türü olduğunu belirten Acar, alerjiyi tetikleyen etkenlerden kaçınmanın en iyi önlem olduğunu söyledi. Ayrıca, antialerjik ilaçlar ve alerji aşılarının da tercih edilebileceğini belirten Acar, ilaç tedavisinin doktor kontrolünde ve reçete ile yapılması gerektiğini vurguladı. Polen yoğunluğunun fazla olduğu havalarda dışarı çıkılmaması, sık duş alınması, şapka ve güneş gözlüğü kullanılması gibi önlemlerin alınması da önerildi.

02.05.2024 16:15
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Diyarbakır Dağkapı Devlet Hastanesinde Dahiliye Uzmanı Dr. Murat Acar, polen alerjisine karşı dikkat edilmesi gereken konularla ilgili bilgi verdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Acar, polen alerjisinin bahar aylarında ortaya çıkan ve genellikle ağaç, çimen ve yabani ot polenlerinin tetiklediği mevsimsel bir alerji türü olduğunu belirtti.

Polenlere alerjisi olan kişilerin bağışıklık sisteminin bazı kimyasallar salarak reaksiyon gösterdiğini ifade eden Acar, şunları kaydetti:

"Polen alerjisinin tedavisinde en iyi önlem alerjiyi tetikleyen etkenlerden kaçınmaktır. Ancak bu her zaman mümkün olmayabilir. Önleyici tedbirler alınmasına rağmen şikayetler devam ederse, antialerjik ilaçlar ve alerji aşıları tercih edilebilir. İlaç tedavisinin doktor kontrolünde ve mutlaka reçete ile yapılması gerekmektedir. Etkinin azalabilmesi adına polen yoğunluğunun fazla olduğu havalarda dışarı çıkmamalı, sık duş alınmalı, şapka ve güneş gözlüğü kullanılmalıdır."

Kaynak: AA

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