Diyarbakır\'da Polislere Saldırı: 3 Yaralı

DİYARBAKIR'da, aile içi şiddet ihbarı üzerine adrese giden polis ekiplerine kapı arkasından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda 3 polis memuru yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Bağlar ilçesi Şeyhşamil Mahallesi Emek Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne aile içi şiddet ihbarı üzerine, adrese polis ekipleri sevk edildi. Evdekilerden M.T., zili çalan polis ekiplerine kapı arkasından pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 3 polis memuru yaralanırken, adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, M.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.