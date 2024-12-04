Diyarbakır'da Polyurea Yalıtım Uygulamaları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Polyurea Yalıtım Uygulamaları Artıyor

Diyarbakır'da depremler sonrası yapılan yapılarda polyurea su yalıtım sistemi tercih edilmeye başlandı.

04.12.2024 20:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da deprem sonrası yapılarda su yalıtımı polyuera tercih edilmeye başlandı

DİYARBAKIR - 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır'da, deprem sonrası yapılan yapılarda sağlamlığıyla bilinen polyurea diye adlandırılan su yalıtım sistemi tercih ediliyor.

Firma sorumlusu Cahit Ten, yaptıkları yalıtım uygulamasının polyurea diye adlandırılan özel bir yalıtım sistemi olduğunu, bu yalıtım sistemini diğerlerinden ayıran en önemli faktör ise tamamıyla insan gücünün minimize edilip makinalarla uygulanmış olması olduğunu söyledi.

Makine ile uygulandığı için malzemenin ömrü de çok uzun olduğunu belirten Ten, polyureanın iki komponentli özel bir malzeme olduğunu, çok fazla kullanım yeri olduğunu ifade etti.

Savunma sanayisinde de kullanıldığına değinen Ten, "Ağır yapılarda, baraj şantiyelerde bu uygulama yapılıyor. Sıcak bir uygulamadır, 80 santigrat derece ısıtılarak özel ekipman ve cihazlarla uygulanıyor. Öncesinde yüzey hazırlığı, astar uygulaması var. Hava şartlarından kesinlikle etkilenmiyor. Depremle birlikte artık yapılarda daha modern, daha teknolojik ürünler kullanılmaya başlandı. Bu malzeme, kendi hacminin yüzde 400'ü kadar esneyebiliyor. Eksi 20 ila artı 80 santigrat derecedeki ısı farklılıklarına mukavemet gösterebiliyor" dedi.

"Deprem sonrasında yaptığımız Avrupa Birliği okullarında kullanıldı"

Ani deprem sarsıntılarında malzemenin üzerindeki mukavemet betonun çatlamasının önüne geçtiğine dikkat Çeken Ten, şöyle konuştu:

"Bu yönüyle de ayrı bir özelliği olan malzeme. Dünya genelinde farklı projelerde büyük yerlerde kullanılıyordu. Ülkemizde de son zamanlarda büyük yapıların dışında kaliteli inşaat yapılarında kullanılması çok yaygınlaştı. Deprem sonrasında yaptığımız Avrupa Birliği okullarında kullanıldı. TOKİ şantiyelerinde temellerde ve perdeler ve aynı zamanda teraslarda kullanılıyor. Buradaki yapı sahibi arkadaşlarda yine bu malzemenin özelliğini bildiği için tercih ettiler. Hem geri dönüşümünde, hem de yapının çok uzun ömürlü olmasına katkı sağlıyor."

Bölgede çok fazla talep görmeye başlandığını aktaran Ten, "Bu malzeme yapının her tarafında kullanılabiliyor. Her tarafta su ile tamamıyla ilişkisini kesiyor. Temelde toprakaltı sularının yapı ile nüfus etmesini engelliyor. Haliyle demir ve betonun nemden etkilenmemesini sağlıyor. İşin güzel tarafı, bu kadar özel bir malzeme maliyet anlamında mevcut yalıtım sistemlerinin çok üstüne bir maliyeti yok. Yüzde 20-30 diğer uygulamalardan pahalı bir ürün. Ama uzun sürede sağladığı imkan bir yerde onu tolerans ediyor, hatta hiç göze bile gelmiyor bu fiyat. 5 bin metrekarelik bir yapıyı mevcut şartlardaki ürünlerle yapmaya kalkıştığınızda 25 gün gibi bir sürede bunu tamamlarsınız. Bunu polyurea ile yaptığımızda 5-6 iş günü içinde böyle bir yapıyı teslim ediyoruz. Burada zamandan çok büyük bir tasarruf sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Diyarbakır, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Deprem, Çevre, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Polyurea Yalıtım Uygulamaları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:16 Yasak aşk korkunç sonla bitti Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi Yasak aşk korkunç sonla bitti! Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi
20:32 ABD’yi sarsan suikast Dev şirketin CEO’su New York’un göbeğinde öldürüldü ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
20:23 Narin Güran cinayetinde ’’daraltılmış baz çalışması’’na ilişkin ek bilirkişi raporu dava dosyasında Narin Güran cinayetinde ''daraltılmış baz çalışması''na ilişkin ek bilirkişi raporu dava dosyasında
19:27 ODTÜ’lü profesörü ’MİT’çiyiz’ diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira ODTÜ'lü profesörü 'MİT'çiyiz' diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira
18:25 TSK Azez’e takviye kuvvet gönderdi Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü
08:44 MasterChef Danilo’nun restoranındaki fiyatlar ağızların tadını kaçırdı MasterChef Danilo'nun restoranındaki fiyatlar ağızların tadını kaçırdı
08:44 Türkiye’de 64 yıldır faaliyet gösteren gıda devi 8 bin çalışanını işten çıkaracak Türkiye'de 64 yıldır faaliyet gösteren gıda devi 8 bin çalışanını işten çıkaracak
08:24 Selin Ciğerci’nin yüzüne yaptırdığı son estetikle görünümü değişti Selin Ciğerci'nin yüzüne yaptırdığı son estetikle görünümü değişti
08:17 Rusya düzenlediği askeri tatbikatla Suriye’de gözdağı verdi Rusya düzenlediği askeri tatbikatla Suriye'de gözdağı verdi
07:45 Putin’den dikkat çeken istek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti Putin'den dikkat çeken istek! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 21:45:13. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Polyurea Yalıtım Uygulamaları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.