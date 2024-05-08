Diyarbakır'da rüşvet soruşturması: İlk duruşma görüldü - Son Dakika
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Diyarbakır'da rüşvet soruşturması: İlk duruşma görüldü

Diyarbakır\'da rüşvet soruşturması: İlk duruşma görüldü

Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediyesi'ndeki 5,5 milyon liralık rüşvet soruşturması kapsamında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Tutuksuz sanık eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu suçlamaları reddetti.

08.05.2024 20:11  Güncelleme: 20:15
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediyesi'ndeki 5,5 milyon liralık rüşvet soruşturması kapsamında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Diyarbakır 10'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, tutuklu sanıklar dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Sıddık Aycıl ve eski İmar Müdürü Fırat Kılıç salonda hazır bulundu.

Savcılık mütalaasının sunulmasıyla başlayan duruşmada konuşan tutuksuz sanık eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hakkındaki suçlamaları reddetti. Beyoğlu, davanın açılmasına neden olan müteahhidi daha önce gördüğünü ancak kendisinden para karşılığı iş yapma konusunda bir görüşmelerinin olmadığını söyledi.

İfadelerin ardından ara kararını veren mahkeme heyeti, Sadık Aycıl'in tahliyesine, Fırat Kılıç'ın tutukluluk halinin devamına, Beyoğlu'nun ise yurt dışı yasağının devamına karar verdi. Duruşma 17 Temmuz'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Beyoğlu tarafından belediyeye İmar Müdürü yapılan Fırat Kılıç, Kasım 2023'te 1 milyon TL rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında Kılıç ile Belediye Başkan Yardımcısı Sıddık Aycıl gözaltına alınmıştı. İki isim, 3 Kasım'da Sulh Ceza Hakimliği'nce "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmıştı. Dosyanın şüphelisi Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, ortam dinleme kayıtlarına göre Beyoğlu'nun kentteki tüm müteahhitleri rüşvete bağladığı ve daire başına 50 bin TL aldığı belirtilmişti.

İddianamede,  soruşturmanın müteahhit Nusret Bekiranlı'nın şikayeti üzerine başlatıldığı kaydedilmişti. Bekiranlı, yapacağı konutlar için kendisinden daire başı 50 bin TL, toplamda ise 5 milyon TL rüşvet istediğini belirtmişti. Şikayet üzerine Diyarbakır 1'nci Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 27 Ekim 2023'te soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da rüşvet soruşturması: İlk duruşma görüldü - Son Dakika

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