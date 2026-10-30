Diyarbakır\'da sağanak su baskınına yol açtı, bazı belediye otobüslerine su girdi

DİYARBAKIR'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekerken, bazı okul bahçeleri ve iş yerlerini su bastı.

Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Bazı noktalarda hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Yağış nedeniyle bazı okul bahçeleri ve iş yerlerinin zemin katları suyla doldu. Bazı belediye otobüslerinin içine de su girdi.

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olmasının beklendiği belirtildi. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.