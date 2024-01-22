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Diyarbakır'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk başından yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, köpek Hayvan Bakım Evi'ne teslim edildi.

Diyarbakır\'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
22.01.2024 - 15:35,
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaynartepe Mahallesi'ndeki Koşuyolu Parkı'nda oynayan M.M. sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Başından yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sahipsiz köpek, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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