Diyarbakır'da Seçim Gerginliği: 1 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Seçim Gerginliği: 1 Ölü, 12 Yaralı

Diyarbakır\'da Seçim Gerginliği: 1 Ölü, 12 Yaralı
14.06.2025 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da seçim günü çıkan kavgada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. 41 sanık yargılanıyor.

Diyarbakır'da, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde oy verme işlemi sırasında çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada Emin Çelik (44) öldü, 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Olaya ilişkin görülen, 6'sı tutuklu 41 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında, sanıklardan 1'i serbest bırakıldı. Duruşmada ifade veren sanıklar ise birbirini suçlayıp, kavgayı önce başlattıkları iddialarını reddetti.

Olay, 31 Mart 2024 sabahı, Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi sırasında çıkan tartışma; silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Emin Çelik, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi, 2'si ağır 12 kişi de yaralandı. Kavga nedeniyle sağlıkçılar olay yerine giremezken, bölgeye takviye jandarma ekipleri sevk edildi. Takviye ekiplerin gelmesiyle olay yerine gitmeye çalışan sağlık ekipleri ve gazeteciler, tarafların taşlı ve silahlı saldırısına uğradı. Gazetecilerin bulunduğu otomobilin lastiğine mermi isabet ederken, 2 ambulansta da hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında 6 şüpheli tutuklandı.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

6'sı tutuklu 41 kişinin yargılandığı dava, Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Davanın ilk duruşmasında, tutuklu Fesih Bingöl (44), Sedat Bingöl (30), Zülküf Bingöl (68), Ramazan Soysal (37), Nesim Çelik (27) ve Mert Bingöl (19) ile tutuksuz yargılanan 35 sanık hazır bulundu. Tutuklu sanık Fesih Bingöl, olay günü diğer ailenin saldırısına uğradıklarını ileri sürerek, "Köyde arazim olması nedeniyle seçmen kaydım köydedir, olay tarihi oy kullanmak için köye gittim. Köye gitmeden önce aile bireyleri ile kavga olabileceğine ilişkin bir görüşmemiz olmadı. Köyde daha önceye dayalı 2019 yılında diğer aile ile husumetimiz bulunmaktadır. Husumetli olduğumuz aile 35-40 araba ile konvoy halinde köyümüze doğru geldiler ve araçtan indiler ve amcam Zülküf'ün yanına gitti, amcam Zülküf, A.Ç.'ye elini uzattı tokalaşmak için ancak A.Ç., amcama, 'Hoş bulmadık' diyerek hakaret ve küfredip yumruk attı. Her ne kadar husumetli olsak da diğer aile ile ticaretimiz devam etmekteydi. Muhtarlık seçimine kadar muhtar babamdı, babam yeniden aday olmamış ve amcam aday olmuştu. A.Ç., amcama yumruk attıktan sonra 10-15 kişi sopa ve tekmeler ile amcama vurmaya başladı. Bu 10-15 kişiyi tanımıyorum. Amcama vurmaları üzerine ben de koşa koşa yanına giderek, kendimi amcamın üstüne attım. 'Neden vuruyorsunuz' dedim ve köylüler araya girerek bizi ayırdı. Olayda başımdan yaralandım ve 5 dikiş atıldı. Ayrıca çivili sopayla sırtıma vurmuşlardı. Bana vuranları hatırlamıyorum. Ben olayda silah kullanmadım. Ben lojmanı geçer geçmez, 7-8 kişi bana saldırdı ve jandarma beni ellerinden alarak zırhlı araca aldı. Sonra dahi diğer aile taşlarla saldırmaya devam etti. Benim okulun bahçesinden çıkmama dahi izin vermediler, önümüzü kestiler. Ben okulun bahçesinden hiç çıkamadım fırsat vermediler. Olay nedeniyle şikayetçiyim" dedi.

'KAVGAYI ONLAR BAŞLATTI'

Davada tutuksuz yargılanan sanıklardan M.Ç. ise Fesih Bingöl'ün iddialarını reddetti. Kavganın husumetli oldukları aile tarafından başlatıldığını belirten M.Ç., "Olay günü 13-14 kişi köye gittik. Araçtan iner inmez şu an huzurda bulunmayan F.B., amcam A.Ç.'ye elindeki elektroşok cihazı ile saldırarak küfretti ve tokat attı. Sonrasında etraf kalabalıklaştı. Ben olayda elime silah, sopa almadım. Olayda sol kalçamdan bıçakla yaralandım. Ö.B.'ün evinden V.Ç.'ye doğru ateş ettiğini gördüm. Ö.B. dışında evlerden ateş eden görmedim ancak uzun namlulu silah sesleri geliyordu, araçlara da isabet etti. Bingöl ailesinin yaşadığı evlerden sesler geliyordu. Olay nedeniyle şikayetçiyim" diye konuştu.

Diğer sanıklar da kavgayı başlattıkları iddialarını reddederek, beraatını istedi.

1 SANIK TAHLİYE EDİLDİ, DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık ve avukatlarının savunmaların ardından mahkeme başkanı, kararı açıkladı. Duruşmada, tutuklu sanıklar Fesih Bingöl, Sedat Bingöl, Zülküf Bingöl, Nesim Çelik ve Mert Bingöl'ün üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumuna kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve tutuklukta kaldığı süre dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ramazan Soysal'ın ise üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimalinin bulunması ve tutuklu kaldığı süre birlikte gözetilerek, yurt dışına çıkması yasağı tedbiri uygulanıp serbest bırakılmasına karar verildi. Duruşma, yeni delillerin toplanması, olay gününe ait kamera görüntülerinin incelenmesi ve sanıklara ait telefonların baz hareketlerinin tespiti için 6 Ekim'e ertelendi.

Kaynak: DHA

Emin Çelik, Diyarbakır, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Seçim Gerginliği: 1 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’de kim ne kadar yayın geliri kazandı İşte zirvenin sahibi Süper Lig'de kim ne kadar yayın geliri kazandı? İşte zirvenin sahibi
Fenerbahçe’den Manchester City’nin yıldızına resmi teklif Fenerbahçe'den Manchester City'nin yıldızına resmi teklif
Ozan Güven’e ’Kasten Yaralama’ Suçundan Hapis Cezası Verildi Ozan Güven'e 'Kasten Yaralama' Suçundan Hapis Cezası Verildi
Galatasaraylıları yıkan Osimhen gelişmesi Galatasaraylıları yıkan Osimhen gelişmesi
İsrail’in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan’a kaçtı Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı
Eski takım arkadaşı Arda Güler için konuştu: Yüzü masum ama çakal Eski takım arkadaşı Arda Güler için konuştu: Yüzü masum ama çakal
Liverpool’dan 136 milyon euroluk rekor transfer Liverpool'dan 136 milyon euroluk rekor transfer
Bu yüzden mi misilleme yapamıyor İran, en güçlü 4 adamını kaybetti Bu yüzden mi misilleme yapamıyor? İran, en güçlü 4 adamını kaybetti
Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e havayolu seferleri iptal edilmiştir Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e havayolu seferleri iptal edilmiştir
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor

13:48
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail’e yardım ederseniz vururuz
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
11:59
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
11:57
İsrail, Tebriz’e yeni bir saldırı başlattı Bölgeden dumanlar yükseliyor
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
16:48
Çuvalla para verecekler Premier Lig ekibinden Fenerbahçe’nin bel kemiğine kanca
Çuvalla para verecekler! Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin bel kemiğine kanca
16:30
Bahçeli’den İsrail’in İran saldırılarına ilk tepki: Nihai hedef Türkiye’dir
Bahçeli'den İsrail'in İran saldırılarına ilk tepki: Nihai hedef Türkiye'dir
16:12
HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir’den İran yorumu: Vuran İsrail değil
HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir'den İran yorumu: Vuran İsrail değil
16:08
Transfer için mi geldi Dünyaca ünlü golcüden Türkiye’de paylaşım
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
16:03
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
15:58
Türkiye’nin 100 yıllık ayakkabı devi konkordato ilan etti
Türkiye'nin 100 yıllık ayakkabı devi konkordato ilan etti
15:55
16 yaşındaki Gülden’i 30 bıçak darbesiyle öldürdü, mahkemede ’pişmanım’ dedi
16 yaşındaki Gülden'i 30 bıçak darbesiyle öldürdü, mahkemede 'pişmanım' dedi
15:53
Fenerbahçe ve Adidas arasında 5 yıllık anlaşma sağlandı
Fenerbahçe ve Adidas arasında 5 yıllık anlaşma sağlandı
15:51
İsrail, İran’ın Hamedan eyaletinde füze sistemlerini taşıyan tırları vurdu
İsrail, İran'ın Hamedan eyaletinde füze sistemlerini taşıyan tırları vurdu
15:40
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
15:36
Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e havayolu seferleri iptal edilmiştir
Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e havayolu seferleri iptal edilmiştir
15:32
Bu yüzden mi misilleme yapamıyor İran, en güçlü 4 adamını kaybetti
Bu yüzden mi misilleme yapamıyor? İran, en güçlü 4 adamını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 14:28:32. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Seçim Gerginliği: 1 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.