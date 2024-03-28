Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su başkanlığında "Seçim Koordinasyonu ve Güvenliği Toplantısı" düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Hevsel Salonu'nda Vali Su başkanlığında, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin düzenlenen toplantıda, seçim sürecinin ilde huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması ve herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi için seçimler öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken tedbirler gözden geçirildi.
Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) koordinatörlüğünde TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen 'Girişimcilik Buluşmaları' etkinliği gerçekleştirildi. Genç girişimciler, başarılı girişimcilerin deneyimlerini dinleyerek ilham aldılar.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Karaman'da düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonasında önemli dereceler elde etti. 55 kilogram Bilal Göktekin birinci, 55 kilogram Muhammed Tuncay ikinci, 52 kilogram Hilal Göktekin ikinci, 70 kilogram Nisanur Süren üçüncü, 52 kilogram Fatmanur Teker beşinci ve 70 kilogram kategorisinde mücadele eden Elif Çelik ise beşinci oldu. Sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayı Diyarbakır'a getirdi. Ayrıca, 6 Kuraş sporcusu İstanbul'da düzenlenecek olan Kuraş Dünya ve Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 'Seçim Güvenliği ve Bilgilendirme Toplantısı' düzenledi. İlçede 128 sandıkta 36 bin 689 seçmen oy kullanacak ve seçim günü 90 emniyet, 40 jandarma personeli görev yapacak. Kaymakam Öztürk, Karapınarlıların özgürce oy kullanabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracaklarını söyledi. Ayrıca, küçük esnafın prim gün sayısında yaşadığı adaletsizliği giderecek adımlar atacaklarını belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin en büyük muhalefet partisinin içine düştüğü tutarsızlık ve kirlenmişlik halinin utanç verici olduğunu ifade etti.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında pikap ve otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Tekkeköy ilçesinde Kutlukent Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Karaaslan, esnaf ziyareti ve Asarağaç Yaşam Merkezi'ni de ziyaret ederek mahalleleri önemsediklerini belirtti. Tekkeköy'de aday gösterilen Mustafa Candal ve Büyükşehir Belediyesi adayı Halit Doğan'a destek çağrısı yaptı. AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar da programa katıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Karaman'da düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda önemli dereceler elde etti. Sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayı Diyarbakır'a getirdi.
Afyonkarahisar'da Milli İrade Platformu Başkanı Ali Zengin, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarını destekleyeceklerini açıkladı. Zengin, ülkenin istikrarlı bir şekilde yönetildiğini ve büyüdüğünü belirterek, Milli İrade Platformu olarak Afyonkarahisar'da istikrar, özgürlük, güven, huzur ve ilerlemeden yana iradelerini sandığa yansıtacaklarını ifade etti.
Niğde Belediyespor yönetimi, BAL 7. Grup'ta aldıkları seyircisiz maç cezasını haksız bulduklarını belirterek protesto etti. Başkan Atilla Tasalı, rakipleri Akşehirspor'a verilen 3 puanın masa başında verildiğini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, yapılan çalışmalara göre Türkiye'nin 2030 yılından sonra su fakiri olan ülkeler arasında yer alabileceğini belirtti. Fındık, su kaynaklarının azalacağı, yağışların azalıp sıcaklıkların artmasıyla su stresi yaşayan bir ülke haline gelebileceğimizi ifade etti. Bu nedenle su verimliliği seferberliği başlatıldığını ve 114 eylem belirlendiğini söyledi.
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