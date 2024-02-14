Diyarbakır\'da Sevgililer Günü\'nde böbrek bağışı

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DİYARBAKIR'da Sevcan Toparlı (39), böbrek yetmezliği hastası 16 yıllık eşi Hakan Toparlı'ya (40) 14 Şubat Sevgililer Günü'nde böbreğini bağışladı. Başarılı geçen ameliyatın ardından Hakan Toparlı, "Ben ondan almak istemedim. Ondan bir şey eksilsin istemedim açıkçası ama o ısrarla vermek istediğini söyledi. O anda çok duygulanmıştım" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan aşçı Hakan Toparlı'ya, bir süre önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan ve yaklaşık 1 yıldır nakil bekleyen Toparlı için eşi Sevcan Toparlı, donör olmak istedi. Yapılan tahlillerin ardından böbreğin uygun olduğunun belirlenmesiyle, çift ameliyata alındı. Sevcan Toparlı'nın bir böbreği eşine nakledildi.

Hakan Toparlı, ameliyatın 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk gelmesinin anlamlı olduğunu belirterek, "Duygularımı kelimelerle anlatamıyorum. Bayağı bir sevinçliyiz, anlatılmaz. Yaklaşık bir yıldır bekliyordum nakli, geçen yıl ağırlaştım. Kontrollere gittiğimiz zaman eşim böbreğini vermek istediğini söyledi. Tahliller yapıldıktan sonra en uygun donör eşim çıktı. O da hiç kimseden istemeyerek, kendisi vermek istedi. 14 Şubat'a denk gelmesi, çok ayrı bir anlam kattı. Biz 16 yıllık evliyiz, 5 de çocuğumuz var. Sevinçliyim, duygularım daha nasıl ifade edilir, bilmiyorum" diye konuştu.

'İKİNCİ HAYATIMIZA BAŞLAYACAĞIZ'

Organ nakli konusunda insanların bilinçli olmalarını isteyen Sevcan Toparlı ise "Hiç düşünmeden, 'ben vereceğim' dedim ve böyle gelişti. Eşimin yanında olmak, ona sevgimi daha iyi ifade etmek adına, onun her zaman yanında olduğunu göstermek adına yaptım. Tabi ki seviyorum, sevdiğim için bunu yaptım. Tarih olarak pek ayarlamadık ama öyle denk gelmiş. Çok güzel bir duygu. İnsanların organ bağışı konusunda daha bilinçli olmasını isterim. İnsanlar bu konuda bilinçlenmeli. Organların bağışlanması durumunda insanlar hayatlarına tekrar devam edebilirler. Biz ikinci hayatımıza başlayacağız artık. Mutluyum, çünkü eşim sağlığına kavuştu. Doktorlarımızın ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyoruz, çok ilgilendiler" ifadelerini kullandı.

'HAYATIMDA BU KADAR GÜZEL SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ GÖRMEDİM'

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Karaciğer ve Böbrek Nakli Sorumlusu Do. Dr. Murat Sermiş de "Bugün 14 Şubat, son 24 saat içinde canlıdan 1 karaciğer, 2 böbrek nakli gerçekleştirdik. Özellikle bu böbrek nakillerinden bir tanesi, bizim için daha da bir anlam ifade etti. Sevcan Toparlı verici böbrek hastamız, eşine bir sevgililer günü hediyesi yaptı. Eşi Hakan Toparlı'ya böbreğini bağışladı. Bu bizim için gurur verici. Ben hayatımda bu kadar güzel ve anlamlı bir sevgililer günü hediyesi görmedim. Bu bizi çok mutlu etti. Hastalarımızın durumu iyi. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 8'inci böbrek nakli oldu, karaciğer naklinde de 21'inci naklimizi gerçekleştirmiş olduk. Yönetiminden tutun, hemşiresine, anestezisine kadar çok güçlü bir ekibimiz var. Ekibin böyle güçlü olması, tabii bizi de onurlandırıyor, güçlendiriyor" diye konuştu.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Karaciğer nakline 2023 yılında aktif olarak başladık. Başladığımızdan beri 21'inci karaciğer naklimizi, son 40 gün içerisinde de 8'inci böbrek naklimizi gerçekleştirdik. Bir de son 24 saat içerisinde 1 karaciğer 2 tane de böbrek nakli gerçekleştirerek. Hocalarımız ciddi anlamda bir efor sarf etti. Hastalarımıza şifa diliyorum" dedi. DHA)