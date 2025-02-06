Diyarbakır'da Seyir Halindeki Araç Yangın Çıkardı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Seyir Halindeki Araç Yangın Çıkardı

Diyarbakır\'da Seyir Halindeki Araç Yangın Çıkardı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari araç motor kısmından alev aldı. Sürücü, durumu hemen bildirdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, araç kullanılmaz hale geldi.

06.02.2025 18:09  Güncelleme: 18:11
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DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde seyir sırasında alev alan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğleden sonra Bağcılar ilçesi Zümrütkent Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, seyir sırasında, motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Hafif ticari araç kullanılmaz hale gelirken, yangın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Haber- Kamera: Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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