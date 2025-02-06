Diyarbakır\'da Seyir Halindeki Araç Yangın Çıkardı

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DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde seyir sırasında alev alan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğleden sonra Bağcılar ilçesi Zümrütkent Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, seyir sırasında, motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Hafif ticari araç kullanılmaz hale gelirken, yangın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Haber- Kamera: Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,