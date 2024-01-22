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Diyarbakır'da Sezai Karakoç Kültür ve Edebiyat Evi açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Sezai Karakoç Kültür ve Edebiyat Evi açıldı

Diyarbakır'da restorasyonu tamamlanan Şehzadeler Konağı, Sezai Karakoç Kültür ve Edebiyat Evi olarak hizmet vermeye başladı. Müzede Sezai Karakoç'a ait eşyalar ve kitaplar sergilenirken, edebi etkinlikler de düzenlenecek.

Diyarbakır\'da Sezai Karakoç Kültür ve Edebiyat Evi açıldı
22.01.2024 - 22:02,
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Diyarbakır'da, Sezai Karakoç Kültür ve Edebiyat Evi açıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da restorasyonu tamamlanarak Sezai Karakoç Kültür ve Edebiyat Evi'ne dönüştürülen Şehzadeler Konağı, Sezai Karakoç'un doğum gününde açıldı.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın restorasyon çalışmalarını tamamladığı Şehzadeler Konağı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kütüphaneler ve Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından Sezai Karakoç Kültür ve Edebiyat Evi'ne dönüştürüldü. Diyarbakırlı ünlü şair Sezai Karakoç'a ait özel eşyaların ve kitaplarının da bulunduğu müzede ayrıca edebi etkinlikler de yapılacak.

Sezai Karakoç Kültür ve Edebiyat Evi'nin açılışını yapan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali İhsan Su, "İlimizde her alanda önemli hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem de Diyarbakır Valiliği olarak. Eğitimde, tarımda, sağlıkta, altyapı ve üstyapıda hizmetlerimize devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz önemli hizmetlerin bir kalemini de tarihi eserlerimizin restorasyonu oluşturuyor. İlimizde tarihi eserlerimizin restorasyonunda da çok önemli mesafeler kat ettik. UNESCO Dünya Kültür Mirası'na girmiş iki eserimiz var. Birisi Hevsel Bahçeleri, diğeri ise Diyarbakır Surları. Diyarbakır Surları'nda 98 adet burç var. Bunun 33 tanesinin tamirini gerçekleştirdik. 33'ünün ise tamiri devam ederken, 32'si ile ilgili çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Sezai Karakoç'un vatandaşların gönül dünyasına ışık tutan önemli mütefekkirlerden biri olduğunu ifade eden Su, "Tarihi eserlerimiz olduğu gibi tarihi şahsiyetlerimiz de var. Diyarbakır nice tarihi şahsiyete ev sahipliği yapmış önemli bir ilim merkezidir. Bunlardan biri de adına açılışını yaptığımız Sezai Karakoç Kültür ve Edebiyat Evimizdir. Sezai Karakoç, ki bu topraklarda doğmuş, bu topraklarda yetişmiş ve bugün gönül dünyamıza ışık tutan önemli mütefekkirlerimizden biri. Kendisini rahmetle yad ediyorum. Faaliyete geçilen yer, tarihte Şehzadeler Konağı olarak yapılmış. Şu anda burası belediyemize verilmiş, biz de belediye olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan aldığımız ödenekle buranın onarımını gerçekleştirdik" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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