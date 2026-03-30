Diyarbakır'da Silah Operasyonu - Son Dakika
30.03.2026 17:29
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlıkları Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik??????? 23-29 Mart'ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 4 AK-47 piyade tüfeği, 21 av tüfeği, 23 tabanca, 1876 çeşitli çaplarda mühimmat, 28 tabanca şarjörü, 5 AK-47 piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi.

Kaynak: AA

