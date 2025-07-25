Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldüren zanlı yakalandı.
S.Ş'nin, birlikte yaşadıkları evde dün akşam tabancayla ateş etmesi sonucu H.E'nin hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Saldırının ardından kaçan S.Ş. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde H.E. dün akşam evlerinde birlikte yaşadığı S.Ş'nin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Saldırının ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Silahlı Cinayet: Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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