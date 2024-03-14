Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır\'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Soruşturma sonucunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

14.03.2024 13:58  Güncelleme: 13:59
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahla kavgaya ilişkin yakalan şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde 12 Mart'ta iki grup arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahla kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli F.K. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.

İlçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde 12 Mart'ta iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada, M.K, B.K. ve Ü.K. yaralanmış, yaralılardan M.K. kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Bağlar, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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