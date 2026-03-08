Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Diyarbakır\'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
08.03.2026 20:19
Diyarbakır'da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 yaralı.

DİYARBAKIR'da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada Sakine Adıgüzel (60) öldü, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kırsal Güvercinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Sakine Adıgüzel hayatını kaybetti, M.T.A. (25), İ.A. (48) ve F.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Adıgüzel'in cenazesi ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

SON DAKİKA: Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
