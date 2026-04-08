Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Tutuklama

08.04.2026 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da husumet nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 zanlı tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde biri öğrenci 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Dönümlü Mahallesi Özgürlük Caddesi'nde aralarında husumet bulunan M.A, A.O. ve A.E, 3 Nisan'da görüşmek için bir araya geldi.

Taraflar arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, A.E. darp sonucu yaralandı.

O sırada öğrencileri taşıdığı servisle olay yerine gelen M.E. de kavgaya dahil oldu.

M.A'nın silahla ateş etmesi sonucu sürücü M.E. ile araçta bulunan kız öğrenci İ.B. (17) yaralandı.

Araca isabet eden bir merminin üzerindeki giysiyi sıyırdığı kız öğrenci H.B. (17) ise saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince yakalanan M.A. ve A.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öğrenci İ.B'nin Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

"Kimin suçu varsa hepsinin cezalandırılmasını istiyorum"

İ.B'nin babası Mehmet Salih B, kızının tedavi gördüğü hastane önünde AA muhabirine, yaşanan olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Mehmet Salih B, "Kızım iki ameliyat geçirdi, üçüncü ameliyatı olma ihtimali ve sakat kalma riski var. Orada olan 20 öğrenci de yaralanabilirdi. Bir yeğenimi de mermi sıyırmış. Sınav zamanı ve öğrencilerin psikolojisi bozuldu. Çocuklar ölebilirdi. Kızım yaralı ve durumu kritik. Kimsenin başına böyle bir olayın gelmesini istemiyoruz. Kimin suçu varsa hepsinin cezalandırılmasını istiyorum, psikolojik destek bekliyoruz." diye konuştu.

Araca isabet eden bir merminin, üzerindeki giysiyi sıyırdığı kız öğrenci H.B'nin babası Şükrü B. ise serviste iki kızının bulunduğunu anlatarak, olaydan dolayı psikolojilerinin bozulduğunu belirtti.

Şükrü B, "Suçu bulunan herkesin cezalandırılmasını, çocuklara psikolojik destek verilmesini istiyoruz." dedi.

Olay anında serviste bulunan öğrencilerden 10. sınıfta okuyan Z.B, yaralanan kuzenini hastanede ziyaret etmek için geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Silahlı kavga anında çok korktuk. Olayın şokunu halen yaşıyoruz. Psikolojimiz çok bozuldu. Sınavlarım var ama sınavlara giremiyorum."

9. sınıf öğrencisi D.B. ise olaydan olumsuz etkilendiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi’ye takım arkadaşları bile isyan etti Icardi'ye takım arkadaşları bile isyan etti
İsrail TV’sinden savaş geri sayımı Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu İsrail TV’sinden savaş geri sayımı! Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu
Trump’ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede İran’a da bir çağrısı var Trump'ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede! İran'a da bir çağrısı var
Eski Göztepeli Jahovic’ten Icardi’yi kızdıracak yorum Öyle böyle küçümsemedi Eski Göztepeli Jahovic'ten Icardi'yi kızdıracak yorum! Öyle böyle küçümsemedi
Yıllarca Türkiye’de görev yapan Lucescu’nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Pakistan’dan iki talep: İran Hürmüz’ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin

19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
18:58
Galatasaray’ın Göztepe maçı 11’inde büyük sürprizler
Galatasaray'ın Göztepe maçı 11'inde büyük sürprizler
18:54
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 89
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 89
18:18
Burdur’da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
Burdur'da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 19:50:52. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.