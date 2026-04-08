Diyarbakır\'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Tutuklama

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde biri öğrenci 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Dönümlü Mahallesi Özgürlük Caddesi'nde aralarında husumet bulunan M.A, A.O. ve A.E, 3 Nisan'da görüşmek için bir araya geldi.

Taraflar arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, A.E. darp sonucu yaralandı.

O sırada öğrencileri taşıdığı servisle olay yerine gelen M.E. de kavgaya dahil oldu.

M.A'nın silahla ateş etmesi sonucu sürücü M.E. ile araçta bulunan kız öğrenci İ.B. (17) yaralandı.

Araca isabet eden bir merminin üzerindeki giysiyi sıyırdığı kız öğrenci H.B. (17) ise saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince yakalanan M.A. ve A.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öğrenci İ.B'nin Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

"Kimin suçu varsa hepsinin cezalandırılmasını istiyorum"

İ.B'nin babası Mehmet Salih B, kızının tedavi gördüğü hastane önünde AA muhabirine, yaşanan olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Mehmet Salih B, "Kızım iki ameliyat geçirdi, üçüncü ameliyatı olma ihtimali ve sakat kalma riski var. Orada olan 20 öğrenci de yaralanabilirdi. Bir yeğenimi de mermi sıyırmış. Sınav zamanı ve öğrencilerin psikolojisi bozuldu. Çocuklar ölebilirdi. Kızım yaralı ve durumu kritik. Kimsenin başına böyle bir olayın gelmesini istemiyoruz. Kimin suçu varsa hepsinin cezalandırılmasını istiyorum, psikolojik destek bekliyoruz." diye konuştu.

Araca isabet eden bir merminin, üzerindeki giysiyi sıyırdığı kız öğrenci H.B'nin babası Şükrü B. ise serviste iki kızının bulunduğunu anlatarak, olaydan dolayı psikolojilerinin bozulduğunu belirtti.

Şükrü B, "Suçu bulunan herkesin cezalandırılmasını, çocuklara psikolojik destek verilmesini istiyoruz." dedi.

Olay anında serviste bulunan öğrencilerden 10. sınıfta okuyan Z.B, yaralanan kuzenini hastanede ziyaret etmek için geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Silahlı kavga anında çok korktuk. Olayın şokunu halen yaşıyoruz. Psikolojimiz çok bozuldu. Sınavlarım var ama sınavlara giremiyorum."

9. sınıf öğrencisi D.B. ise olaydan olumsuz etkilendiklerini belirtti.