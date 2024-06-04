Diyarbakır'da silahlı kavga: 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da silahlı kavga: 5 kişi yaralandı

Diyarbakır\'da silahlı kavga: 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde motokurye ile bir mobilya firmasının çalışanı arasında çıkan tartışma silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.

04.06.2024 17:31
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde, motokurye ile bir mobilya firmasının satış noktasındaki çalışan arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Her iki tarafın arkadaşlarının da dahil olmasıyla kavga büyüdü.

Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da silahlı kavga: 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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