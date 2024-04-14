Diyarbakır\'da silahlı kavgada 9 kişinin ölümüne ilişkin firari sanıklardan biri daha yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 15 Haziran 2023'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin firari sanıklardan 1'i daha yakalandı.
Silahlı kavgaya ilişkin açılan dava kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), firari sanıklardan B.T'nin Batman'da olduğunu tespit etti.
Belirlenen ikamete gerçekleştirilen operasyonda yakalanan B.T, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Serçeler Mahallesi'nde 15 Haziran 2023'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Halil, Orhan, Serhat ve Mehmet Can Taş ile Mehmet Emin, Mehmet Selim, Ömer, Yunus ve Muhammet Alyamaç öldürülmüş, 2 kişi yaralanmıştı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 11'i tutuklu, 11'i firari 31 şüpheli hakkında hazırlanan 151 sayfalık iddianame 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
Açılan dava kapsamında, JASAT tarafından firari sanıklardan Ö.T. 7 Nisan'da Bismil'in kırsal Serçeler Mahallesi'nde yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.
İddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 9 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 117'şer yıldan 180 yıla kadar, 5 sanık hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 26 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 338'er yıldan 530 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Firari 9 sanığın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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