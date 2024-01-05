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Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, bir kişi ile bir özel halk otobüsü şoförü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheli kaçtı.

Diyarbakır\'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
05.01.2024 - 21:03,  Güncelleme: 21:04
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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Yaşar Kemal Caddesi'nde, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, bir kişiye silahlı saldırıda bulundu.

Olayda bu kişi ile bu sırada yolda seyir halindeki 21 HO 1109 plakalı özel halk otobüsünün şoförü, başına isabet eden kurşunla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özel halk otobüsü şoförünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Saldırının ardından 2 şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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