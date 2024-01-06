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Diyarbakır'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden otobüs şoförü toprağa verildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden otobüs şoförü toprağa verildi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden özel halk otobüsü şoförü Serkan Aslan'ın cenazesi, ailesi ve meslektaşlarının katıldığı bir törenle defnedildi. Saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken, gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Diyarbakır Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Fesih Kaya, bu tür saldırıların tekrarlanmamasını temenni ederek, araçlarla şehir turu yaparak tepkilerini göstereceklerini belirtti. Saldırının gerçekleştiği güzergah boyunca otobüs şoförleri korna çalarak şehir turu attı.

Diyarbakır\'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden otobüs şoförü toprağa verildi
06.01.2024 - 14:09,  Güncelleme: 14:11
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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden özel halk otobüsü şoförü Serkan Aslan'ın cenazesi toprağa verildi.

Yaşar Kemal Caddesi'nde dün akşam 1 kişinin yaralandığı, özel halk otobüsü şoförü Serkan Aslan'ın (30) da yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bir çocuk babası Aslan'ın cenazesi, ailesi, yakınları ve meslektaşlarının katıldığı törenle merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'na defnedildi.

"Acımız büyük"

Cenazeye katılan Diyarbakır Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Fesih Kaya, gazetecilere, bu tür saldırıların tekrarlanmamasını temenni ettiklerini söyleyerek, "Acımız büyük. Bizim başımıza gelen başkasının başına gelmesin. Araçlarla şehir turu yapıp tepkimizi göstereceğiz." dedi.

Daha sonra, özel halk otobüsü şoförleri, araçlarıyla, saldırının gerçekleştiği Yaşar Kemal Caddesi'nin de yer aldığı güzergah boyunca korna çalarak şehir turu attı.

Merkez Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi'nde kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 şüphelinin silahlı saldırıda bulunduğu kişi ile bu sırada yolda seyir halindeki 21 HO 1109 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Serkan Aslan yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, saldırının ardından 2 şüphelinin kaçma anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti. Polis ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında 3 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden otobüs şoförü toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden otobüs şoförü toprağa verildi - Son Dakika
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