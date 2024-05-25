Diyarbakır'da silahlı saldırıya karışan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da silahlı saldırıya karışan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Diyarbakır\'da silahlı saldırıya karışan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen olayda, avukat Yücel B. tarafından silahla yaralanan Mehmet T.'nin saldırganı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayın sebebi henüz bilinmezken, şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

25.05.2024 18:23
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Diyarbakır'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi Seyrantepe Köprülü Kavşağı mevkisinde Mehmet T'yi silahla yaralayan avukat Yücel B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Aziziye Mahallesi'nde dün, Yücel B. ile Mehmet T. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada Mehmet T. yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Yenişehir, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da silahlı saldırıya karışan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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