Diyarbakır'da SineAkademi Kongresi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da SineAkademi Kongresi Başladı

Diyarbakır\'da SineAkademi Kongresi Başladı
13.05.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 2. SineAkademi Uluslararası Sinema ve Medya Çalışmaları Kongresi başladı.

Diyarbakır'da "2. SineAkademi Uluslararası Sinema ve Medya Çalışmaları Kongresi" başladı.

Dicle Üniversitesinin (DÜ) ev sahipliğinde, İstanbul Gelişim Üniversitesinin ortaklığı, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Sinema Araştırmacıları Kültür ve Sanat Derneğinin paydaşlığıyla DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongre, 15 Mayıs'a kadar sürecek.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, kongrenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kongreye katılanları Diyarbakır'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Sinema ve medya çalışmalarının toplumu ve çağın dönüşümünü anlamada önemli bir alan olduğunu anlatan Eronat, dijitalleşme ve yapay zeka süreçlerinin sunduğu fırsatların etik ve insan odaklılık açısından da dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Eronat, şunları kaydetti:

"Bu yıl kongremizin temasını dijital çağda teknoloji bağımlılığı ve yapay zeka, sinema, medya ve iletişimde dönüşüm olarak belirledik. Yapay zeka teknolojilerinin içerik üretiminden iletişim pratiklerine kadar birçok alanı dönüştürdüğü bir süreçten geçiyoruz. Bu dönüşüm beraberinde önemli imkanlar sunduğu kadar etik, insan odaklılık, yaratıcılık ve kültürel değerler üzerine yeniden düşünmeyi de gerekli kılmaktadır. Üniversitelerin ve akademik platformların en temel sorumluluklarından biri de tam olarak bu dönüşümü eleştirel bir bakışla değerlendirebilmektir. İnanıyorum ki bu kongre farklı üniversitelerden gelen değerli akademisyenleri, araştırmacıları ve sektör temsilcilerini ortak bir düşünce zemininde buluşturarak alana önemli katkılar sunacaktır."

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin de sinema ve medya alanında yaşanan dijital dönüşümün akademik dünyayı doğrudan etkilediğini belirtti.

Üniversiteler arası bilimsel işbirliklerinin bu süreçte daha da önem kazandığını ifade eden Şahin, ortak yürütülen akademik çalışmaların hem bilgi üretimine hem de alanın gelişimine katkı sunduğunu vurguladı.

Şahin, şunları aktardı:

"Sinema ve medya denilince toplumun tüm kesiminin, hayatının önemli bir kısmı bu olgunun içinde geçiyor. Hepimizin 24 saatini bir yokladığımız zaman önemli bir kısmı hayatımızın bununla meşguldür, dolayısıyla bu konu çok önemli. Sinema ve medyanın içine yapay zekayı koyduk dolayısıyla bunu çok iyi tartışmak lazım. Yapay zeka artık herkesin hayatına girdi. Bilimin tekniği, sosyali, sanatı olmaz. Bunlar bir bütündür. Aynı amaca hizmet eder. Amacımız da insanın mutluluğudur."

DÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zuhal Akmeşe ise kongrenin sinema ve medya çalışmalarında uluslararası etkileşimi artırmayı, yeni araştırma alanlarını teşvik etmeyi ve bilimsel üretimi desteklemeyi amaçladığını bildirdi.

Akmeşe, "Üç gün boyunca söyleşiler, atölyeler ve çeşitli konularda yapacağımız tartışmalarla kültür, sanat ve akademiyi daha ileriye taşımak, daha iyi fikirler üretmek için çabalayacağız. Bizim kongremizin her yıl özel bir teması oluyor. Bu sene dijital dönüşüm, toplumsal dönüşümün, dijitalleşmenin, birey ve toplum üzerindeki etkileri üzerinden ilerlemeyi diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kongreye katkı sunan kurumların temsilcilerine plaket takdim edildi.

Kongrenin açılışına Diyarbakır Kültür ve Turizm İl Müdürü İrfan Tekin, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak, akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Kültür, Güncel, Sinema, Medya, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da SineAkademi Kongresi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 03:42:28. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da SineAkademi Kongresi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.