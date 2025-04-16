Diyarbakır'da Sokak Hayvanları için Doğal Yaşam Alanı Oluşturulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Sokak Hayvanları için Doğal Yaşam Alanı Oluşturulacak

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 280 dönüm arazide sokak hayvanları için doğal yaşam alanı oluşturma çalışmalarının başladığını söyledi. Vali, sokak hayvanlarının yaşam hakkına vurgu yaparak, belediyelerin bu konuda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

16.04.2025 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİYARBAKIR Valisi Murat Zorluoğlu, 280 dönüm arazi üzerinde sokak hayvanları için bir doğal yaşam alanı oluşturulması için gereken çalışmaların başladığını söyledi.

Diyarbakır'da 2025 Yılı 1'inci Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Zorluoğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

'SOKAK HAYVANLARI DA CAN'

Toplantıda konuşan Vali Zorluoğlu, sokak hayvanlarının yaşlılar ve çocuklar için tehdit oluşturduğunu ama diğer yandan sokak hayvanlarının da bir can olduğunu ifade ederek, "Sokak hayvanlarıyla ilgili Türkiye'de her gün yeni bir vakayla karşı karşıya kalıyoruz. Çok üzücü hadiseler yaşıyoruz. Bir taraftan da tabii hem çocuklarımızın hem yaşlılarımızın bu işten çok zarar gördüğünü müşahede ediyoruz. Ama diğer taraftan da sokak hayvanları da can, onların da yaşamaya hakkı var. Onları da yaşatabilecek bir ortak çözüm için devletimiz, ilgili bakanlıklarımız çalıştılar. Yeni bir mevzuat çıktı ve bu mevzuat çerçevesinde kurumlara yükümlükler verildi. Büyükşehir Belediyesinin liderliği olmakla birlikte nüfusu 25 binin üzerindeki ilçe belediyelerine de kanunen bu tür barınaklar ve doğal yaşam alanları yapılması zorunluluğu getirildi. Artık belediyelerimizin ve kurumlarımızın çok ciddiye almalarının vakti geldi. Çünkü bu vatandaşımızın canına kadar ilgilendiren bir konu. O bakımdan bizim Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyemizin bir hayvan barınağı var. Ama şimdi genişçe bir doğal yaşam alanı oluşturma aşamasındayız. Bununla ilgili biz zaten gereken tahsis süreci başlattık ama tahsis tamamlanmadan dahi aciliyetine binaen belediyemiz orada düzenlemelerine başlıyor. 280 dönüm, dolayısıyla epey bir süre işimizi görecek ilk etapta. Ama tabii Çüngüş'ten, Kulp'tan buraya hayvan getirilmesinin zorlukları da ayrı. Silvan'da ciddi manada bir çalışma var. Diğer belediyelerimizin de Büyükşehir Belediyesi gibi yer tahsis talepleri oldu. Önümüzdeki günlerde özellikle nüfusu 25 bin nüfusun üzerindeki ilçe belediye başkanlarımızı ve Büyükşehir Belediyemizi davet edelim. Yine bir toplantı yapalım. ve geçen toplantıdan bu tarafa kaydedilen mesafeyi bir görelim. Yapılamıyorsa niye yapılamıyor? Sorunları bir görelim. Bu konu önemli bir konu. Diyarbakır'da bu işi böyle makul bir plan dahilinde gündemden çıkartmamız lazım. Türkiye bir taraftan 21'inci yüzyılı yaşıyor, yapı, şehirleşme anlamında, teknoloji anlamında, ekonomi anlamında bir taraftan da sokaklarda hayvanlar cirit atıyor" diye konuştu.

'KISIRLAŞTIRMA OLMAZSA BAŞARILI OLAMAYIZ'

Daha sonra söz alan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Serra Bucak da, "Kısırlaştırma olmazsa biz başarılı olamayız. Dolayısıyla geçen hafta 6 veteriner hekim işe aldık. Bu mesele saha çalışmaları olmadan yürüyemez. Aynı şekilde havuzumuzdaki personelleri de ilçe belediyelerimize ivedilikle almaları noktasında telkinlerde bulunuyoruz. Alacaklar, çünkü başka çaresi yok. Bunu koordineli bir şekilde yürütüyoruz. 280 dönümlük alanda da istinat duvarı çalışmaları başlattık ihale kapsamında" dedi.

Haber- Kamera: Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Murat Zorluoğlu, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Diyarbakır, Politika, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Sokak Hayvanları için Doğal Yaşam Alanı Oluşturulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:43 Arsenal Real Madrid’i sahasında da yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan son takımlar Arsenal Real Madrid'i sahasında da yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan son takımlar
09:42 Ersun Yanal’a 1 hafta arayla ikinci acı haber Ersun Yanal'a 1 hafta arayla ikinci acı haber
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 22:20:10. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Sokak Hayvanları için Doğal Yaşam Alanı Oluşturulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement