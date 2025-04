Diyarbakır'da Sokak Hayvanları için Doğal Yaşam Alanı Oluşturulacak

DİYARBAKIR Valisi Murat Zorluoğlu, 280 dönüm arazi üzerinde sokak hayvanları için bir doğal yaşam alanı oluşturulması için gereken çalışmaların başladığını söyledi.

Diyarbakır'da 2025 Yılı 1'inci Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Zorluoğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

'SOKAK HAYVANLARI DA CAN'

Toplantıda konuşan Vali Zorluoğlu, sokak hayvanlarının yaşlılar ve çocuklar için tehdit oluşturduğunu ama diğer yandan sokak hayvanlarının da bir can olduğunu ifade ederek, "Sokak hayvanlarıyla ilgili Türkiye'de her gün yeni bir vakayla karşı karşıya kalıyoruz. Çok üzücü hadiseler yaşıyoruz. Bir taraftan da tabii hem çocuklarımızın hem yaşlılarımızın bu işten çok zarar gördüğünü müşahede ediyoruz. Ama diğer taraftan da sokak hayvanları da can, onların da yaşamaya hakkı var. Onları da yaşatabilecek bir ortak çözüm için devletimiz, ilgili bakanlıklarımız çalıştılar. Yeni bir mevzuat çıktı ve bu mevzuat çerçevesinde kurumlara yükümlükler verildi. Büyükşehir Belediyesinin liderliği olmakla birlikte nüfusu 25 binin üzerindeki ilçe belediyelerine de kanunen bu tür barınaklar ve doğal yaşam alanları yapılması zorunluluğu getirildi. Artık belediyelerimizin ve kurumlarımızın çok ciddiye almalarının vakti geldi. Çünkü bu vatandaşımızın canına kadar ilgilendiren bir konu. O bakımdan bizim Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyemizin bir hayvan barınağı var. Ama şimdi genişçe bir doğal yaşam alanı oluşturma aşamasındayız. Bununla ilgili biz zaten gereken tahsis süreci başlattık ama tahsis tamamlanmadan dahi aciliyetine binaen belediyemiz orada düzenlemelerine başlıyor. 280 dönüm, dolayısıyla epey bir süre işimizi görecek ilk etapta. Ama tabii Çüngüş'ten, Kulp'tan buraya hayvan getirilmesinin zorlukları da ayrı. Silvan'da ciddi manada bir çalışma var. Diğer belediyelerimizin de Büyükşehir Belediyesi gibi yer tahsis talepleri oldu. Önümüzdeki günlerde özellikle nüfusu 25 bin nüfusun üzerindeki ilçe belediye başkanlarımızı ve Büyükşehir Belediyemizi davet edelim. Yine bir toplantı yapalım. ve geçen toplantıdan bu tarafa kaydedilen mesafeyi bir görelim. Yapılamıyorsa niye yapılamıyor? Sorunları bir görelim. Bu konu önemli bir konu. Diyarbakır'da bu işi böyle makul bir plan dahilinde gündemden çıkartmamız lazım. Türkiye bir taraftan 21'inci yüzyılı yaşıyor, yapı, şehirleşme anlamında, teknoloji anlamında, ekonomi anlamında bir taraftan da sokaklarda hayvanlar cirit atıyor" diye konuştu.

'KISIRLAŞTIRMA OLMAZSA BAŞARILI OLAMAYIZ'

Daha sonra söz alan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Serra Bucak da, "Kısırlaştırma olmazsa biz başarılı olamayız. Dolayısıyla geçen hafta 6 veteriner hekim işe aldık. Bu mesele saha çalışmaları olmadan yürüyemez. Aynı şekilde havuzumuzdaki personelleri de ilçe belediyelerimize ivedilikle almaları noktasında telkinlerde bulunuyoruz. Alacaklar, çünkü başka çaresi yok. Bunu koordineli bir şekilde yürütüyoruz. 280 dönümlük alanda da istinat duvarı çalışmaları başlattık ihale kapsamında" dedi.

