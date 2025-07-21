Diyarbakır'da Tahliye İddiaları Yalanlandı

CEZA ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), 'Diyarbakır'da 200'ü aşkın hükümlünün tahliye edildiği' şeklindeki iddianın gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

CTE'den yapılan yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Türk Ceza Kanunu'nun 220'nci maddesinin 6'ncı fıkrasının iptali kararının yürürlüğe girmesiyle bugün bazı basın yayın mecralarında, 'Diyarbakır'daki Ağır Ceza Mahkemelerinin, son 72 saat içinde yoğun bir mesai yaparak AYM'nin bu kararına uyduğu ve söz konusu suçtan mahkum olan 200'ü aşkın hükümlünün tahliye edildiği' şeklinde haberler yer aldığı belirtilerek, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Kamuoyunda oluşabilecek yanlış algıların önüne geçilmesi amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtilerek, "Türk Ceza Kanunu'nun 220/6 ile 314/3 maddelerinde yer alan hükümler, Anayasa Mahkemesi'nin 5 Aralık 2024 tarihli, 2024/189 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Söz konusu karar 9 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bugün itibarıyla resmi kayıtlara göre, kararın yürürlüğe girdiği 9 Temmuz 2025 tarihinden itibaren; ilgili kanun maddelerinin iptali nedeniyle Diyarbakır'da 15 kişi tahliye edilmiştir. Gerçek dışı iddialarla kamuoyunda güvensizlik oluşturmayı hedefleyen bu tür haber ve paylaşımlar, sadece dezenformasyon niteliği taşımakla kalmayıp, aynı zamanda hukuk devleti ilkesine de zarar vermektedir. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş bu tür haberlere itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.